Судьбу нарвского танка отказались решать в Нарве. Что теперь с ним будет?

По словам депутата Алексея Евграфова, представителя оппозиции, снятие обсуждения проекта решения по памятнику с повестки дня противозаконно. „Проект подавался за подписью председателя городского собрания Владимира Жаворонкова и тот, кто подавал проект решения, только он может его снять“, - прокомментировал Евграфов. Он также отметил: „Когда коалиция сваливает на нас невозможность принять решение по нему - это странно, потому что мы же знаем, что коалиция имеет перевес голосов, ей не нужны наши голоса, чтобы принимать решения“. Евграфов считает, что коалиция должна взять на себя ответственность снять танк, как и планировалось это ранее.

Депутаты от оппозиционных фракций высказали сразу же свое недовольство. Ирина Янович отметила, что „чем дальше будем тянуть, тем быстрее будут действия со стороны государства“. Михаил Стальнухин прокомментировал это так: „Нет подлее времени, чем сейчас от того, что вы устроили здесь“. Наталия Умарова призвала его не заниматься пиаром. По ее словам то, что вопрос снят с обсуждения, как раз и связано с поправками оппозиции к проекту решения.

Для всех стало полной неожиданностью заявление заместителя председателя горсобрания Наталии Умаровой о том, что насущный вопрос снимается с повестки дня. Именно Наталия вела сегодня сессию, а не председатель - Владимир Жаворонков, который в настоящий момент находится за пределами Эстонии. Судя по всему, Жаворонков самоустранился от этого процесса, так как покинул пределы страны во время ключевых заседаний по „Танку Т-34“.

Днем в понедельник в здании управы Нарвы на сессии горсобрания собрались не только депутаты, но и представители общественных организаций города, активные жители, журналисты со всей Эстонии. Первый вопрос на повестке дня касался судьбы танка, вокруг которого уже несколько недель кипят страсти. Сегодня, полагали все, случится прорыв и станет ясно, что ждет памятник дальше. Планировалось рассмотреть поручение Нарвской городской управе перенести памятник из публичного городского пространства в закрытую часть города с целью его сохранения в Нарве. Позже его планировали установить его в одном из музеев города. Кстати, проект этого решения писался с поддержкой со стороны оппозиции. Но сегодня утром ее представители опубликовали свои поправки к сессии. В частности, они хотели оставить памятник на своем историческом месте и дать задание управе города в лице мэра Катри Райк подготовить постановление о сохранении памятника на территории Нарвы.

„Райк общается с министром и премьер-министром и, по ее информации, - уточняет Евграфов, - правительство намерено снять танк, у нас руки связаны, мы не можем оставить его на месте, но мы могли бы оставить его хотя бы в городе“. При этом он полагает, что основные действия должны быть предприняты со стороны горуправы, которая сейчас остается в стороне. „Танк - это имущество города Нарва, по нашим городским порядкам имуществом распоряжается управа, но нет ни одного предложения от нее, как поступить с танком“, - подытожил оппозиционный депутат. На пресс-конференции это же подчеркнула Райк: Монумент - собственность Нарвы.

По словам Катри Райк, такое решение должно быть общим. „Невозможно двумя голосами это решать, нужна общая политическая воля для этого“, - сказала мэр. Поэтому обсуждения вопроса продлятся и дальше. Она неоднократно подчеркивала, что это должно быть коллективные решением, коалиция не должна продавливать этот вопрос самостоятельно. В ответ на это Стальнухин подчеркнул, что Райк готовится к выборам 2023 года и не хочет терять 90% от электората. Евграфов добавил, что Райк переложила ответственность о демонтаже монумента и на оппозицию. В это же время председатель Центристской партии Юри Ратас не поддерживает коллег из фракции KESK. Он выступает за перенос монумента и считает, что это оружие для убийства не подходит для общественного пространства.

Денис Ларченко, депутат горсобрания, представитель партии Eеsti200, не поддерживает снятие вопроса с повестки дня, как и не поддерживает поправки, предложенные оппозицией. „Договоренности между депутатами об общем решении были достигнуты на прошлой неделе и то, что сегодня оппозиция высказала свое альтернативное мнение, говорит о том, что им верить нельзя“, - сказал Ларченко.