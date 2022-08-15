Министр Ляэнеметс: моя личная цель - чтобы к субботе танк был убран из Нарвы

Будет ли правительство теперь само решать, что будет с танком?



Да, я думаю, что правительство должно принять это решение сейчас. Потому что мы ждали решения Нарвского городского собрания. Того, который признал Катри Райк как мэра. Она на самом деле хотела все это сделать, и именно поэтому в Нарве был созван совет. К сожалению, похоже, что большинство не было согласно с этим решением. Теперь этим займется правительство.

Когда уберут танк?

После того, как правительство приняло это решение, я со своей стороны внес соответствующие предложения. Мы готовы, конечно, сделать так, как мы сказали - что сделаем как можно скорее. В какой день, конечно, я не собираюсь говорить здесь публично, сначала правительство должно будет собраться и тогда уже решить.

Есть ли надежда, что решение будет принято до конца этой недели?

Моя личная цель - чтобы к 20 августа этот вопрос был решен, и мы могли наконец спокойно подумать о нашей стране, собраться вместе и больше не говорить об этом. Но это должно делать правительство. Премьер-министр должен будет в определенный момент всех созвать, и тогда мы сможем принять это решение, а затем приступим к его реализации.

Куда бы его могли перенести?

Куда его девать? Я думаю, с точки зрения правительства, достаточно того, что он не должен быть в Нарве, там у него неправильное значение и контекст. Лучше, если он будет в каком-нибудь музее. В музее, который связан с нашей военной историей. В таком месте, где вы действительно сможете сразу и конкретно понять, что подобные машины перешли через эстонскую границу в 1940-х годах и остались здесь на очень долгое время.