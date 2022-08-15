Министр Ляэнеметс: моя личная цель - чтобы к субботе танк был убран из Нарвы(11)
Будет ли правительство теперь само решать, что будет с танком?
Да, я думаю, что правительство должно принять это решение сейчас. Потому что мы ждали решения Нарвского городского собрания. Того, который признал Катри Райк как мэра. Она на самом деле хотела все это сделать, и именно поэтому в Нарве был созван совет. К сожалению, похоже, что большинство не было согласно с этим решением. Теперь этим займется правительство.
Когда уберут танк?
После того, как правительство приняло это решение, я со своей стороны внес соответствующие предложения. Мы готовы, конечно, сделать так, как мы сказали - что сделаем как можно скорее. В какой день, конечно, я не собираюсь говорить здесь публично, сначала правительство должно будет собраться и тогда уже решить.
Есть ли надежда, что решение будет принято до конца этой недели?
Моя личная цель - чтобы к 20 августа этот вопрос был решен, и мы могли наконец спокойно подумать о нашей стране, собраться вместе и больше не говорить об этом. Но это должно делать правительство. Премьер-министр должен будет в определенный момент всех созвать, и тогда мы сможем принять это решение, а затем приступим к его реализации.
Куда бы его могли перенести?
Куда его девать? Я думаю, с точки зрения правительства, достаточно того, что он не должен быть в Нарве, там у него неправильное значение и контекст. Лучше, если он будет в каком-нибудь музее. В музее, который связан с нашей военной историей. В таком месте, где вы действительно сможете сразу и конкретно понять, что подобные машины перешли через эстонскую границу в 1940-х годах и остались здесь на очень долгое время.
Эстония была оккупирована этими машинами, с помощью таких танков. Насколько детальным должен быть музей? Я не думаю, что это дело политиков. В правительстве существует отдельная комиссия. Там есть очень хорошие эксперты, так что пусть они решают. Конечно, если они предложат правительству несколько музеев, и правительству действительно придется выбирать и принять это решение самим, тогда да, мы выслушаем экспертов и примем его.
Получается, что сама Нарва теперь осталась „не у дел“?
У города Нарва другие желания. Согласно видению жителей Нарвы, этот танк стоит оставить. Я всегда придерживался мнения, что танк не должен там находится. Но, конечно, танк мог бы быть в таком месте, куда эстонский народ мог бы прийти и получить представление о том, что происходило с танком в прошлом. Точно так же, как жители Нарвы должны иметь возможность подойти к танку и прочитать табличку с надписью о том, что было сделано 1940-м году.
Предупредят ли людей и насколько заранее о том, что в этот день танк будет убран?
Как я уже говорил, конечно, мы собираемся это сделать. Мы собираемся сообщить, мы собираемся сделать это при свете дня. Но говорим ли мы о часе, дне, двух днях или неделе? В данном случае время покажет.
Сегодня на заседании городского собрания Нарвы зампредседателя Наталья Умарова не стала рассматривать изменения от оппозиции и вовсе отказалась обсуждать вопрос о переносе танка. Мэр Катри Райк добавила, что у горсобрания нет единства в этом вопросе, а продавливать решение самостоятельно они не хотят. Подробнее читайте здесь.
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