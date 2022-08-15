БЛОГ | Бездействие горсобрания Нарвы: теперь государство демонтирует танк
Сегодня на заседании городского собрания Нарвы депутаты от коалиции не стали обсуждать перенос „Танка Т-34“. Мэр Катри Райк обьяснила это тем, что у горсобрания не было единства в этом вопросе. Райк добавила, что теперь государство должно демонтировать танк, так как местные политики не смогли принять решение.
В самом начале заседания заместитель председателя горсобрания Нарвы Наталья Умарова сказала, что решила перенести вопрос о демонтаже памятника „Танк Т-34“ на другой день. По ее словам, оппозиция внесла поправки в повестку дня, а „их надо обсудить“. В то же время, оппозиции это не понравилось. По словам лидеров оппозиции Нарвы, таким образом затягивание решения о переносе (или не переносе, как предлагают оппозиционеры) - развязывает руки правительству. По их словам, министры сами возьмутся за эту тему и примут решение не в пользу нарвитян.
Перед самым началом заседания лидеры фракций KESK и Narva Heaks в числе прочего предложили оставить памятник-танк на своем месте. Также сделать место вокруг закрытым, обеспечить охрану и препятствовать решению правительства, при необходимости нужно обратиться в суд.
Скорее всего, коалиция союза „Narva tulevik“ перед сегодняшним заседанием совершило маневр, отказавшись от обсуждения темы, чтобы избежать голосования по предложению оппозиции оставить танк на месте. Они сослались на то, что решение уже принято и под ним подписали представители всех фракций.
В этом время министр МВД Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что государство возьмется за демонтаж памятника и начнет процесс по переносу советского монумента из общественного пространства.
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