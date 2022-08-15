БЛОГ | Бездействие горсобрания Нарвы: теперь государство демонтирует танк

В самом начале заседания заместитель председателя горсобрания Нарвы Наталья Умарова сказала, что решила перенести вопрос о демонтаже памятника „Танк Т-34“ на другой день. По ее словам, оппозиция внесла поправки в повестку дня, а „их надо обсудить“. В то же время, оппозиции это не понравилось. По словам лидеров оппозиции Нарвы, таким образом затягивание решения о переносе (или не переносе, как предлагают оппозиционеры) - развязывает руки правительству. По их словам, министры сами возьмутся за эту тему и примут решение не в пользу нарвитян.