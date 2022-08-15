Российского журналиста Ярослава Вареника не пустили в Эстонию. За час до въезда он остался без брони на хостел

Вареник сообщил о случившемся в своих соцсетях. „Еду автостопом в Питер, так как мне запретили въезд в Эстонию и аннулировали визу“, — написал Вареник. В справке, выданной журналисту (копия документа есть в распоряжении „Медузы“), говорится, что „условия и цель пребывания не были обоснованы“.

Вареник в ночь на 14 августа на автобусе приехал на российско-эстонскую границу в Нарве. У него была туристическая виза, выданная Эстонией. По словам журналиста, сперва он семь часов провел на российской границе.

„[Российские пограничники] спрашивали, приношу ли я жертвоприношения, как отношусь к сатанистам. Затем огромное количество внимания уделили Алексею Навальному. Спрашивали про отношение к войне… Читали переписки в воцапе и телеграме. Если им не нравились ответы [на их вопросы], кричали: „Ты что тупой?“ Угрожали уголовным делом об оскорблении чувств верующих. Подходили и нависали надо мной. Автобус уехал без меня“, - рассказал архангельский журналист.

После того, как Вареника отпустили с российской границы, его на два часа задержали на эстонском пограничном пункте, рассказал журналист телеканалу „Дождь“. Пограничники осмотрели его вещи, а также попытались проверить бронь его хостела, но не смогли это сделать и выдали справку об аннулировании визы.

В беседе с „Медузой“ Ярослав Вареник подчеркнул, что бронь отменили из-за того, что при оформлении на сайте Booking.com он использовал российскую банковскую карту.

„Я ехал по туристической визе к подруге в гости — была бронь на две ночи в хостеле в Таллине, но мне утром отменили бронь, из-за русской карты. В общем, получилось так: я забронировал хостел на Booking.com, мне дали это сделать с русской карты. И эта бронь действовала до 10 утра сегодняшнего дня, но в 10 утра ее отменили, а в 11 часов мне отказали в визе“, - пояснил россиянин.