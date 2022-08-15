С нового года вырастет не облагаемый налогом минимум

С 1 января сумма необлагаемого налогом минимума увеличится на 154 евро до 654 евро. Это означает, что доходы людей со средней и низкой заработной платой увеличатся на сумму до 372 евро в год. „Вне всякого сомнения, сейчас благосостояние человека, получающего низкую зарплату, находится под угрозой, поэтому эти дополнительные 31 евро в месяц будут весьма кстати“, — прокомментировала повышение порога подоходного налога министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Правила расчета не облагаемого налогом минимума остались прежними, изменился только сам минимум. Данное изменение обойдется государству в 82 млн евро. Именно такую сумму недополучит государственный бюджет.

Кроме этого, с Нового года на 5% вырастет ставка акциза на табак и сигареты. Жидкости для электронных сигарет так же будут облагаться налогом. Повышения акциза на топливо в наступающем 2023 году не ожидается. „Что касается топливных акцизов, было решено, что в следующем году повышения не будет, потому что инфляция была очень быстрой“, — добавила Сиккут.

Налоги в госказну за последние полгода поступали в большем объеме. „Рост налоговых поступлений был необычайно быстрым, за первые шесть месяцев он увеличился на одну шестую“, — сказал руководитель отдела финансовой политики и экономических исследований Банка Эстонии Мартти Рандвеэр. Он добавил, что в связи с этим государственный бюджет в настоящее время находится в достаточно хорошем состоянии.

По словам руководителя отдела информации Налогово-таможенного департамента Янека Лейса, с начала года увеличилось количество зарплат в конвертах, но это не влияет на общую экономическую ситуацию в стране. „По данным Налогово-таможенного департамента, в настоящее время экономическая ситуация в стране стабильна“, - сказал Лейс.

