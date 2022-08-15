Департамент окружающей среды накажет предприятие, которое допустило загрязнение реки Умбуси

Департамент пообещал назначить наказание виновнику загрязнения AS Pajusi ABF после завершения производства о проступке.

Председатель комиссии Андрес Метсоя сказал, что необходимо основательно проанализировать ситуацию и понять, в чем проблема: правовом поле, усилении надзора, либо в чем-то еще, например, халатности предприятия.

Он подчеркнул, что теперь необходимо тщательно следить за водоемами и грунтовыми водами, чтобы загрязнение не оказало отрицательного воздействия на окружающую среду.

Департамент заверил, что загрязнение не влияет на качество воды в колодцах и кранах в домах людей. При этом купаться в реке не рекомендуется до тех пор, пока не поступит соотвуствующая информация.