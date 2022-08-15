Новости Эстонии
15.08.2022, 14:16

Автобусная фирма: возможно уменьшение количества дневных рейсов на маршруте Таллинн - Санкт-Петербург

 
Таллиннский автобусный вокзал. Иллюстративное фото.
Таллиннский автобусный вокзал. Иллюстративное фото.
ФОТО: Rauno Vahtre | Õhtuleht

Автобусная компания Baltic Shuttle ожидает падения пассажиропотока по маршруту Санкт-Петербург - Таллинн, особенно осенью и зимой. Это связано с постановлением правительства Эстонии о том, что с 18 августа Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными ЭР.

„На сегодняшний день новые правила, естественно, еще никак не повлияли, автобусы полные в обоих направлениях, время проверок на границе также пока не изменилось. Задержки есть, но они стандартные для последнего времени: 2-3 часа“, - рассказали представители фирмы.

По их словам, у Baltic Shuttle нет статистики, какой процент пассажиров едет с эстонской визой, поэтому сложно сказать, как изменится ситуация и количество пассажиров. Но в фирме предполагают, что пассажиропоток упадет осенью. „Особенно поездки в СПА-отели Нарва-Йыэсуу и Тойла (в основном, клиенты для таких поездок открывали эстонские визы). Точно упадет количество пассажиров в Таллинн на всегда популярный период зимних праздников“, - сообщили RusDelfi.

Представители фирмы говорят, что планируют оперативно реагировать на изменение количества пассажиров. Исходя из этого, по их словам, возможно уменьшение количества дневных рейсов на маршрутах Таллинн-Санкт-Петербург.

Прогнозы и информацию о рейсах компаний Ecolines и LuxExpress читайте здесь.

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