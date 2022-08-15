Автобусная фирма: возможно уменьшение количества дневных рейсов на маршруте Таллинн - Санкт-Петербург

„На сегодняшний день новые правила, естественно, еще никак не повлияли, автобусы полные в обоих направлениях, время проверок на границе также пока не изменилось. Задержки есть, но они стандартные для последнего времени: 2-3 часа“, - рассказали представители фирмы.

По их словам, у Baltic Shuttle нет статистики, какой процент пассажиров едет с эстонской визой, поэтому сложно сказать, как изменится ситуация и количество пассажиров. Но в фирме предполагают, что пассажиропоток упадет осенью. „Особенно поездки в СПА-отели Нарва-Йыэсуу и Тойла (в основном, клиенты для таких поездок открывали эстонские визы). Точно упадет количество пассажиров в Таллинн на всегда популярный период зимних праздников“, - сообщили RusDelfi.

Представители фирмы говорят, что планируют оперативно реагировать на изменение количества пассажиров. Исходя из этого, по их словам, возможно уменьшение количества дневных рейсов на маршрутах Таллинн-Санкт-Петербург.

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