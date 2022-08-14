Новости Эстонии
14.08.2022, 20:13

Рабочий упал в зерносушилку и скончался

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Tammejuure mahetalu | Ekspress Meedia

В деревне Торма в Йыгевамаа рабочий упал в накопительный бункер зерносушилки и скончался.

Сегодня вечером в 18:34 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Торма в Йыгевамаа в бункер зерносушилки глубиной три метра упал мужчина.

Исчезновение мужчины заметили лишь через несколько часов. Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к спасательным мероприятиям и при помощи лестницы достали тело.

Точные причины случившегося будут установлены в ходе расследования.

RusDelfi
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