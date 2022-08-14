14.08.2022, 20:13
Рабочий упал в зерносушилку и скончался
ФОТО: | Ekspress Meedia
В деревне Торма в Йыгевамаа рабочий упал в накопительный бункер зерносушилки и скончался.
Сегодня вечером в 18:34 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Торма в Йыгевамаа в бункер зерносушилки глубиной три метра упал мужчина.
Исчезновение мужчины заметили лишь через несколько часов. Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к спасательным мероприятиям и при помощи лестницы достали тело.
Точные причины случившегося будут установлены в ходе расследования.