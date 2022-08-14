14.08.2022, 19:00
Самый щедрый автомобильный дилер платит сотрудникам почти 5000 евро в месяц(4)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сразу три компании, ведущие деятельность в сфере продажи автомобилей, в прошлом году платили своим работникам в среднем более 4000 евро в месяц, пишут „Деловые ведомости“ со ссылкой на Äripäev.
На вершине рейтинга находится Toyota Baltic, где средняя брутто-зарплата в прошлом году составила 4 966 евро. Данные за второй квартал этого года показывают, что средняя зарплата в компании составляет уже 6 326 евро.
В тройку самых щедрых работодателей входят также Auto-Bon Baltic и Auto 100, где средняя зарплата превышает 4000 евро.
Читайте подробнее на dv.ee: https://www.dv.ee/novosti/2022/08/13/automuugi-parima-palgamaksja-juures-said-tootajad-ligi-5000-eurot-kuus