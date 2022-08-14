На следующей неделе жара сохранится, воздух прогреется до 32 градусов

Понедельник, 15.08:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье местами до 21°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами до 22°С.

Вторник, 16.08:

Ночью: Ясно, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 22°С.

Днем: В первой половине дня в основном ясно и сухо. Во второй половине дня облаков юлдбше и к вечеру местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 27..31, на побережье местами до 23°С.

Среда, 17.08:

Ночью: В начале ночи ясно и сухо, после полуночи олблаков больше и на юге Эстонии возрастет вероятность кратковременного дождя и грозы. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 27..31, на побережье местами до 23°С.

Четверг, 18.08:

Ночью: Ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ветер слабый и преимущественно южных направлений. Температура воздуха 15..21°С.

Днем: В основном солнечная и сухая погода. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье местами до 23°С.