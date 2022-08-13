Уже завтра! На Певческом поле состоятся гонки на мыльницах в рамках Праздника мороженого!
Самый сладкий праздник для всей семьи Праздник мороженого снова состоится на Таллиннском Певческом поле!
14 августа на морской стороне Таллиннского Певческого поля в рамках большого Праздника мороженого состоится самое красочное и захватывающие событие - большие гонки на мыльницах. Ожидается более 30 участников, как из Эстонии так и из - за рубежа. Старт гонок в 15:00. На месте можно будет попробовать самый широкий выбор мороженого от местных, так и иностранных производителей.
B парковой зоне Певческого полe для всей семьи будет представлена обширная культурно - развлекательная программа. Детей ждет научно - развлекательное шоу аниматоров. На мероприятии можно будет по ближе познакомится с автомобилем Департамента полиции и погранохраны. Перед публикой выступят танцевальные, вокальные и театральные коллективы Эстонии. Специально к началу нового учебного года у детей и их родителей будет возможность познакомиться с деятельностью многих кружков и школ по интересам. Для самых маленьких будет работать детский зоопарк.
В рамках фестиваля также работает большой парк Тиволи из Чехии, который предложит гостям более 20 аттракционов.
ПРОГРАММА:
11.30 MY DANCE
11.45 TEREMOK
12.00 UN CANTO
12.30 TANTSUTEATER POLLY
12.40 TEREK
13.00 AVANT
13.20 MY DANCE
13.45 DESIREE
14.00 ОРИЕНТИРОВАНИЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МАШИНОК
14.15 NUPUKESED
15.00 ГОНКИ НА МЫЛЬНИЦАХ
16.15 MISSION4
16.45 DELIGHT
17.15 ONYX
17.30 PAOLA MEIDRA
18.00 SAKALA LAULULAPSED
Начало мероприятия в 11:00
Больше информации на страничке мероприятия в фейсбук: https://www.facebook.com/events/957540318287201/
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