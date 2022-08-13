Уже завтра! На Певческом поле состоятся гонки на мыльницах в рамках Праздника мороженого!

14 августа на морской стороне Таллиннского Певческого поля в рамках большого Праздника мороженого состоится самое красочное и захватывающие событие - большие гонки на мыльницах. Ожидается более 30 участников, как из Эстонии так и из - за рубежа. Старт гонок в 15:00. На месте можно будет попробовать самый широкий выбор мороженого от местных, так и иностранных производителей.

B парковой зоне Певческого полe для всей семьи будет представлена обширная культурно - развлекательная программа. Детей ждет научно - развлекательное шоу аниматоров. На мероприятии можно будет по ближе познакомится с автомобилем Департамента полиции и погранохраны. Перед публикой выступят танцевальные, вокальные и театральные коллективы Эстонии. Специально к началу нового учебного года у детей и их родителей будет возможность познакомиться с деятельностью многих кружков и школ по интересам. Для самых маленьких будет работать детский зоопарк.

В рамках фестиваля также работает большой парк Тиволи из Чехии, который предложит гостям более 20 аттракционов.

ПРОГРАММА:

11.30 MY DANCE

11.45 TEREMOK

12.00 UN CANTO

12.30 TANTSUTEATER POLLY

12.40 TEREK

13.00 AVANT

13.20 MY DANCE

13.45 DESIREE

14.00 ОРИЕНТИРОВАНИЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МАШИНОК

14.15 NUPUKESED

15.00 ГОНКИ НА МЫЛЬНИЦАХ

16.15 MISSION4

16.45 DELIGHT

17.15 ONYX

17.30 PAOLA MEIDRA

18.00 SAKALA LAULULAPSED

Начало мероприятия в 11:00

Больше информации на страничке мероприятия в фейсбук: https://www.facebook.com/events/957540318287201/

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