Три человека пострадали в результате пожара в квартире в Мустамяэ

"Когда мы приехали, выяснилось, что в многоквартирном доме открытым огнем горит квартира. Людей начали эвакуировать“, — рассказал дежурный пресс-секретарь спасательного ведомства. "В сотрудничестве с МУПО были организованы автобусы, куда разместили жильцов дома“.

В результате пожара пострадали три человека, двое из них госпитализированы. По словам очевидцев, из дома доносились крики.

К 5 часам утра пожар был ликвидирован, дым распространился по всему Мустамяэ.