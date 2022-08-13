13.08.2022, 09:18
Три человека пострадали в результате пожара в квартире в Мустамяэ
ФОТО: Delfi lugeja
Сегодня ночью, в 02:44, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в окнах многоквартирного дома на бульваре Сыпрусе видны языки пламени и дым.
"Когда мы приехали, выяснилось, что в многоквартирном доме открытым огнем горит квартира. Людей начали эвакуировать“, — рассказал дежурный пресс-секретарь спасательного ведомства. "В сотрудничестве с МУПО были организованы автобусы, куда разместили жильцов дома“.
В результате пожара пострадали три человека, двое из них госпитализированы. По словам очевидцев, из дома доносились крики.
К 5 часам утра пожар был ликвидирован, дым распространился по всему Мустамяэ.