ЧП и криминал
13.08.2022, 09:18

Три человека пострадали в результате пожара в квартире в Мустамяэ

 
Tulekahju suits levis üle Mustamäe
Tulekahju suits levis üle Mustamäe
ФОТО: Delfi lugeja

Сегодня ночью, в 02:44, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в окнах многоквартирного дома на бульваре Сыпрусе видны языки пламени и дым.

"Когда мы приехали, выяснилось, что в многоквартирном доме открытым огнем горит квартира. Людей начали эвакуировать“, — рассказал дежурный пресс-секретарь спасательного ведомства. "В сотрудничестве с МУПО были организованы автобусы, куда разместили жильцов дома“.

В результате пожара пострадали три человека, двое из них госпитализированы. По словам очевидцев, из дома доносились крики.

К 5 часам утра пожар был ликвидирован, дым распространился по всему Мустамяэ.

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