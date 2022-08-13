Сотрудников российского пропагандистского издания сняли с поезда Нарва-Таллинн

"К ним в вагоне подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли на вокзал“, — пояснили в "Известиях“.

Сотрудники „Известий“ вели здесь пропагандистскую деятельность. Урмас Эльми

Как уверяют представители российского издания, Солдатова и Тимофеев "посещали страну как туристы“. "Однако журналисты не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии. Они решили подготовить материалы об ограничение выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника“, - говорится в сообщении в телеграм-канале „Известий“.

По словам начальника пограничного управления Восточной префектуры Урмаса Эльми, сотрудники „Известий“ вели здесь пропагандистскую деятельность.

"Сегодня около полудня двое граждан России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через погранпереход Нарва. На границе они предъявили шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке. Затем мужчина и женщина направились к танку в Нарве и начали там вести работу в пропагандистских целях. Затем в Нарве они сели в поезд и поехали в сторону Таллинна, но в Йыхви к поезду подъехал полицейский патруль, снял россиян с поезда и отвез мужчину и женщину в полицейский участок для проверки“, - сказал Эльми.

Их отправят обратно в Россию. Урмас Эльми

Согласно правилам, работать во время поездок с туристическими целями нельзя, это нарушение визового режима.

"Департамент полиции и погранохраны аннулирует их визы, им будет запрещен въезд в Эстонию, и они будут отправлены обратно в Россию“, — пояснил Эльми.

Вечером 12 августа Солдатова и Тимофеев вернулись в Россию. Вот как об этом пишут "Известия":

"Журналисты рассказали, как пошли к памятнику Т-34 в Нарве. Там их со стороны, будто исподтишка, сфотографировали, а позже полицейские при задержании показали им эти фото. Ксения отметила, что враждебность ощущалась, особенно при общении с представителями миграционной службы. С ними пришлось разговаривать около двух часов.

„Миллионы анкет заполняли, требовали, чтобы я отвечала на личные вопросы, вплоть до того, как зовут моего отца, где он работает. Но я сразу сказала, что я бы хотела, чтобы вы обратились в российское консульство, и не хочу отвечать на вопросы без предварительной консультации. Мне кажется, это это правильный шаг, потому что неизвестно, о чем они еще могли спросить и куда эти данные пошли бы“, — добавила Солдатова. Ксения уточнила, что поездка в Нарву завершилась для нее добавлением в черный список эстонских нелегалов".