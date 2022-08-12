ВИДЕО | „С чем это связано - политикой или „Танком“, нам все равно“. На границе в Нарве возникли многочасовые пробки

Вечером на пешей границе очередей уже не наблюдалось. В 18:00 на стоянке, где люди ожидают своей очереди на машинах, было порядка 20 транспортных средств. Большинство машин - с российскими номерными знаками, но были и с эстонскими.

Люди в очереди были недовольны. Кто-то реагировал на происходящее более эмоционально, чем другие. Многие отказывались говорить на камеру, либо соглашались на съемку со спины. Люди опасались, что им могут насовсем закрыть въезд в Эстонию.

Россиянин Андрей говорит, что согласно сайту бронирования, они с супругой должны были пересечь границу в 17:00. При этом в Эстонию они въехали 10 августа, на границе им сказали, что время ожидания в очереди в сторону России составляет 2-3 часа. „Приехали сегодня и по факту время ожидания - часов 12-13“, - говорит Андрей, который ранее уже сталкивался с подобной ситуацией на границе.

„Мы морально готовы к этому, но все равно неприятно“, - говорит мужчина. „Я морально не готова“, - добавляет супруга Андрея.

„Женщины более нетерпимы, к сожалению“, - парирует Андрей.