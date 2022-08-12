Конец ночным гонкам. Bolt снижает ограничение скорости для электросамокатов

Глава балтийского подразделения самокатов Bolt Эймантас Балта отметил, что скорость является одним из основных элементов безопасного движения. „Различные научные исследования однозначно говорят о том, что скорость транспортного средства во многом определяет, произойдет ли дорожно-транспортное происшествие и насколько тяжелыми будут его последствия. По вечерам плохая видимость также является отдельным фактором. Водитель может вовремя не заметить ситуацию на дороге или других участников дорожного движения, поэтому мы приняли решение значительно снизить скорость движения наших самокатов в пятницу и субботу вечером“, – сказал Балта.