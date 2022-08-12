ЧП и криминал
12.08.2022, 17:03

В Ласнамяэ и в Центре города произошли две крупные кражи подряд!

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Tanel Meos | Ekspress Meedia

Две крупные кражи произошли в районе Кесклинн и Ласнамяэ.

В районе Кесклинн 29-летний мужчина украл из магазина на улице Лийвалайа товар на общую сумму более 1000 евро. 10 августа по факту произошедшего было начато производство, сообщила Пыхьская префектура.

А 11 августа производство начали по факту кражи в Ласнамяэ. На улице Бетоони злоумышленники слили из автомобилий топливо на сумму 3400 евро.


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