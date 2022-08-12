12.08.2022, 17:03
В Ласнамяэ и в Центре города произошли две крупные кражи подряд!
ФОТО: | Ekspress Meedia
Две крупные кражи произошли в районе Кесклинн и Ласнамяэ.
В районе Кесклинн 29-летний мужчина украл из магазина на улице Лийвалайа товар на общую сумму более 1000 евро. 10 августа по факту произошедшего было начато производство, сообщила Пыхьская префектура.
А 11 августа производство начали по факту кражи в Ласнамяэ. На улице Бетоони злоумышленники слили из автомобилий топливо на сумму 3400 евро.