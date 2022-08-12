В понедельник в Нымме начнутся дорожно-ремонтные работы
В понедельник, 15 августа, в районе Нымме начнется восстановительный ремонт внутриквартальных дорог. Работы начнутся на территории яслей Мыммик (ул. Метса, 38).
Затем работы продолжатся на отрезке улицы Кюнка от ул. Пийри до парковки кладбища, на улицах Куйва, Кийге, Рохелине (отрезок между улицей Валдеку и Пярнуским шоссе), а также на ул. Лийва (от Ыйе, 21 до ул. Хаава) и Ынне.
„На прошлой неделе восстановительный ремонт дорог начался в районе Кристийне, теперь работы будут проводиться и на нескольких объектах в Нымме. В этом году в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог будет приведено в порядок около 60 объектов по всему городу. Очередь скоро дойдет и до других районов города“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.
Старейшина района Нымме Кармо Кури отметил, что в Нымме в общей сложности около 200 километров дорог и улиц, и каждый год часть из них ремонтируется.
„Конечно, в районе есть еще места, нуждающиеся в ремонте. Мы постоянно фиксируем требующие ремонта участки и добавляем их в список работ в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Однако, заглядывая в будущее, я надеюсь, что это последние работы по восстановительному ремонту, и в дальнейшем большее внимание будет уделяться проектам, направленным на повышение качества городского пространства. Улицы, спроектированные несколько десятилетий назад, больше не соответствуют нашим сегодняшним представлениям о качественном городском пространстве, поскольку наши ожидания и привычки передвижения меняются“, - уточнил Кури.
В ходе восстановительного ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. Помимо этого, запланированы санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению.
Строительные работы выполнит предприятие Verston OÜ, их стоимость составит 263 658 евро. Срок завершения работ – октябрь 2022 года. Всего восстановительный ремонт будет осуществлен на 59 объектах по всему городу, общая стоимость работ составит 5 386 074 евро.
Пешеходов и водителей просят соблюдать временную организацию дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.