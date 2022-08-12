В понедельник в Нымме начнутся дорожно-ремонтные работы

Затем работы продолжатся на отрезке улицы Кюнка от ул. Пийри до парковки кладбища, на улицах Куйва, Кийге, Рохелине (отрезок между улицей Валдеку и Пярнуским шоссе), а также на ул. Лийва (от Ыйе, 21 до ул. Хаава) и Ынне.

„На прошлой неделе восстановительный ремонт дорог начался в районе Кристийне, теперь работы будут проводиться и на нескольких объектах в Нымме. В этом году в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог будет приведено в порядок около 60 объектов по всему городу. Очередь скоро дойдет и до других районов города“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Старейшина района Нымме Кармо Кури отметил, что в Нымме в общей сложности около 200 километров дорог и улиц, и каждый год часть из них ремонтируется.

„Конечно, в районе есть еще места, нуждающиеся в ремонте. Мы постоянно фиксируем требующие ремонта участки и добавляем их в список работ в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Однако, заглядывая в будущее, я надеюсь, что это последние работы по восстановительному ремонту, и в дальнейшем большее внимание будет уделяться проектам, направленным на повышение качества городского пространства. Улицы, спроектированные несколько десятилетий назад, больше не соответствуют нашим сегодняшним представлениям о качественном городском пространстве, поскольку наши ожидания и привычки передвижения меняются“, - уточнил Кури.

В ходе восстановительного ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. Помимо этого, запланированы санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению.

Строительные работы выполнит предприятие Verston OÜ, их стоимость составит 263 658 евро. Срок завершения работ – октябрь 2022 года. Всего восстановительный ремонт будет осуществлен на 59 объектах по всему городу, общая стоимость работ составит 5 386 074 евро.

Пешеходов и водителей просят соблюдать временную организацию дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.