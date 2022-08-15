15.08.2022, 07:00
ГРАФИКИ | Цены на электроэнергию в странах Европы очень сильно отличаются. На каком месте находится Эстония?(70)
ФОТО: Shutterstock
Если в начале 2022 года испанцы платили за электроэнергию в среднем 51 цент за киловатт-час, то венграм она обходилась всего по 10 центов за киловатт-час, проанализировал Ärileht.
Хотя цены на электроэнергию росли и до начала российской агрессии, война стала причиной поистине исторической энергетической революции в Европе. Страны отказываются от российской энергии, возникают опасения по поводу возможного газового кризиса, а для предотвращения самого худшего исхода составляются совершенно нестандартные планы жесткой экономии.