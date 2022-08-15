Экономика
15.08.2022, 07:00

ГРАФИКИ | Цены на электроэнергию в странах Европы очень сильно отличаются. На каком месте находится Эстония?

 (70)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock

Если в начале 2022 года испанцы платили за электроэнергию в среднем 51 цент за киловатт-час, то венграм она обходилась всего по 10 центов за киловатт-час, проанализировал Ärileht.

Хотя цены на электроэнергию росли и до начала российской агрессии, война стала причиной поистине исторической энергетической революции в Европе. Страны отказываются от российской энергии, возникают опасения по поводу возможного газового кризиса, а для предотвращения самого худшего исхода составляются совершенно нестандартные планы жесткой экономии.

Только в июле счета за электричество в европейских столицах выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, сообщает Helsingin Sanomat. Ещё не ясно, что ожидает нас этой зимой. Однако очевидно, что в ряде европейских стран цены на электроэнергию упали за лето только потому, что страны ввели масштабные меры по ее сбережению.

Оставить комментарий Читать комментарии (70)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии