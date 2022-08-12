Кая Каллас: реакция Медведева - знак, что мы все делаем правильно

В ходе беседы Кая Каллас также ответила на вопросы о заявлении Олава Шольца, вариант запрета выдачи виз россиянам от Финляндии и обсуждении визового вопроса на европейской политической арене. В ходе беседы Кая Каллас упомянула, что реакция России [на призыв Эстонии не впускать россиян с шенгенскими визами в Европу] была очень болезненной. В том числе и против нее самой лично - слова экс-президента Медведева в адрес Каи Каллас были очень резкими.

„Но это как раз показывает, что это ахиллесова пята“, - отметила премьер-министр. По ее мнению, это то, чего они действительно боятся. А значит, это действительно эффективно. „А то, что они в очередной раз нападают на меня лично, что мне уделяют так много внимания, которое Россия прежде не считала нужным уделять ни одному эстонскому политику, говорит о том, что мы должны продолжать бороться за правое дело“, - уверена Каллас.