12.08.2022, 12:41
В столичном ресторане произошел пожар. Есть пострадавший
ФОТО: | Ekspress Meedia
В четверг в таллиннском ресторане Diner произошел пожар, в котором пострадал работник заведения, сообщает Пыхьяский спасательный центр.
11 августа в 12.34 Центр тревоги получил сообщение, что в ресторане Diner, расположенном на бульваре Вабадузе в столичном районне Нымме, произошел пожар - случилось возгорание в вентиляционной шахте.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит выходящая из вытяжного шкафа труба.
Одного из работников ресторана скорая помощь доставила для проверки состояния здоровья в больницу - он надышался дыма.
Предположительно причиной пожара стала запущенность вытяжной системы, в которой загорелась сажа.