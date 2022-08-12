В столичном ресторане произошел пожар. Есть пострадавший

11 августа в 12.34 Центр тревоги получил сообщение, что в ресторане Diner, расположенном на бульваре Вабадузе в столичном районне Нымме, произошел пожар - случилось возгорание в вентиляционной шахте.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит выходящая из вытяжного шкафа труба.

Одного из работников ресторана скорая помощь доставила для проверки состояния здоровья в больницу - он надышался дыма.

Предположительно причиной пожара стала запущенность вытяжной системы, в которой загорелась сажа.