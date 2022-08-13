Активистка из Нарвы: Государство обучало российских студентов, а теперь не дает им применить знания в Эстонии

„Мы годами выступали против путинского режима, аннексии Крыма и ведения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года студенты открыто выражали свою антипутинскую и антивоенную позицию, массово выходили на протесты, распространяли информацию о войне и военных преступлениях России, жертвовали деньги ВСУ и украинским фондам, собирали вещи и деньги для беженцев, а также занимались и занимаются волонтёрством в эстонских центрах помощи беженцам. Студенты осознавали, что за эти действия им грозит уголовное преследование в случае возвращения в Россию, и понимают, что больше не смогут туда вернуться до падения путинского режима“.

„На протяжении всех этих лет студенты из России поступали в эстонские вузы, изучали язык, интегрировались в общество, работали, платили налоги и заводили семьи, многие из них планировали остаться в Эстонии навсегда. Постановление правительства Эстонии от 30.07.2022, запрещающее студентам из России получать и продлевать вид на жительство для обучения, перечеркнуло эти планы. Мы, учащиеся в Эстонии иностранные студенты из России, призываем пересмотреть введённые ограничения, так как считаем, что данная мера не только не помогает остановить войну в Украине, но и разбивает судьбы множества ни в чём не повинных людей“, - звучит в петиции.

В петиции сказано, что на протяжении многих лет власти Российской Федерации принимали множество дискриминационных законов, воевали, оккупировали территории и жестоко подавляли оппозицию. В этот период из России уезжали люди, несогласные с действиями властей, опасавшиеся за свою свободу и безопасность. Эстония, разделяющая европейские ценности, защищающая свободу слова, права граждан и жителей, не питающая иллюзий относительно опасности путинской России, стала одним из направлений эмиграции прогрессивной оппозиционной молодежи.

„Я считаю, что, выбрав Эстонию как свою страну обучения, выучив язык и интегрировавшись в эстонское общество за несколько лет гораздо больше, чем многие, живущие в стране с рождения, эти ребята доказали свое желание продолжать жить в стране, работать на ее благо, платить налоги и создавать здесь семьи, — комментирует RusDelfi нарвитянка и активный горожанин Анна Маркова. — Государство обучало их, а после окончания учебы не дает им шанса остаться здесь и применить все знания, весь опыт и навыки, полученные здесь, на наше благо. Они сделали свой выбор уже тогда, когда подали заявление в Тартуский университет, поверив Эстонии в ее политике и культуре“.

Вместе с тем, отмечается в петиции, иностранные студенты из России учатся практически во всех университетах Эстонии. „Мы задействованы в важных для эстонской экономики отраслях. Среди нас есть учителя, IT-специалисты, молодёжные работники, врачи, инженеры, предприниматели, музыканты и многие другие профессионалы своего дела. Многие из нас учились или учатся на бюджетной форме обучения, нашли работу, основали бизнесы и некоммерческие организации, успешно интегрировались, обрели друзей, сдали экзамены на категорию эстонского языка, поженились и решили завести детей или уже устроили детей в детские сады и школы. Если сейчас нас выгонят из Эстонии, помимо множества личных трагедий это означает впустую потраченные деньги налогоплательщиков и вполне заметный урон для экономики (особенно ряда местных самоуправлений), когда мы, будущие или уже квалифицированные работники на эстонском рынке труда, будем вынуждены уехать, не имея возможности получить вид на жительство в стране, в которой мы выучились“.

В петиции сказано, что студенты, приезжающие в Эстонию из России, активно интегрируются в эстонское общество, так как у них есть огромная мотивация жить в стране, где работают демократические институты и уважают права человека. „Мы активно пользуемся возможностями, предоставляемыми государством: участвуем в интеграционных программах и мероприятиях, учебных поездках и международных проектах, изучаем культуру и местное законодательство, работаем и платим налоги. Можно с уверенностью сказать, что процесс интеграции полностью отвечает интересам эстонского общества. Мы приезжали в Эстонию не для того, чтобы принести сюда ценности чужой культуры, а для того, чтобы впитать и перенять ценности эстонской языковой, культурной и общественной среды. Стоит привести в пример программу Нарвского колледжа Тартуского университета, включающую год изучения эстонского языка и культуры. Это позволило учащимся в рекордные сроки на высоком уровне овладеть государственным языком, полюбить эстонскую культуру и остаться жить и работать в демократической Эстонии, которая за это время стала для нас настоящим домом“.

В петиции подчеркивается, что для части студентов возвращение в Россию невозможно из-за опасности уголовного преследования. „Даже для тех студентов, которые пока не сталкиваются с подобным риском, существует и другая угроза – в России идёт скрытая мобилизация. Студенты мужского пола рискуют быть насильно отправленными на войну и стать пушечным мясом в безумной и бессмысленной войне, против которой они выступают. Репрессии в России приняли настолько абсурдную форму, что людей могут посадить за выражение своих взглядов в социальных сетях, за слово „война“, за антивоенные листовки или ценники в магазинах. Людей задерживают за чистые листы бумаги, публичную демонстрацию карты „МИР“ и упаковки колбасы в антивоенном контексте. В отделениях полиции и тюрьмах люди рискуют подвергнуться пыткам. Некоторые российские студенты принадлежат к национальным и сексуальным меньшинствам, неоднократно сталкивались в России с преследованиями, дискриминацией, физическим и психологическим насилием“.

„Мы видим, как запрет на выдачу виз и ВНЖ оправдывают с точки зрения международного права. Безусловно, международное право позволяет государствам вводить запреты на выдачу виз и видов на жительство. Однако то же международное право запрещает любую дискриминацию, в том числе и по национальному признаку. Решение выгнать в Россию людей, в которых было вложено столько денег, сил и времени, является жёстким и иррациональным. Высылка студентов, выступающих против войны, может стать ударом по либеральной и антивоенной части россиян. Мы просим найти юридическое решение, чтобы отличить сторонника российской агрессии от российского эмигранта, который поддерживает Украину и уже несколько лет работает на благо Эстонии“.

В петиции от имени российских студентов идет обращение к правительству Эстонии с просьбой пересмотреть постановление от 30.07.2022 о запрете продления и выдачи новых видов на жительство для обучения граждан России, находящихся в Эстонии на законных основаниях.

„Просим правительство Эстонии пересмотреть запрет на выдачу вида на жительство для обучения студентов из России, поступивших в эстонские вузы в 2022 году. Просим правительство Эстонии пересмотреть постановление от 09.04.2022, запрещающее выдачу видов на жительство для работы и предпринимательской деятельности гражданам России, получившим высшее образование в Эстонии, имеющим предыдущее основание для легального проживания в стране и предложение о работе от эстонского работодателя“, - отмечается в петиции.

„Просим всех неравнодушных поддержать наш призыв! Мы просим, ​​чтобы наши шансы жить и работать на благо Эстонии зависели от наших дел, а не от места рождения или цвета паспорта“.

Студенты из России изучают программы на эстонском языке в Нарвском колледже Тартуского университета.

Ознакомиться с полным текстом и подписать петицию можно здесь.