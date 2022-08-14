Исследование: в связи с войной нанимают меньше новых работников, рынок труда остывает

Если еще во время январского исследования 16% опрошенных МСП Эстонии прогнозировали на этот год расширение штата, то согласно майскому опросу его планируют всего 6% предприятий. Доля предприятий, ожидающих сокращения численности сотрудников, за пять месяцев выросла с 4% до 7%. Аналогичная картина наблюдается и в других странах Балтии.

„Приостановка найма новых сотрудников может привести к некоторому охлаждению рынка труда. Иными словами, будет создаваться меньше новых рабочих мест, что означает и меньшее давление на рост заработной платы. В то же время, согласно результатам опроса, МСП не планируют сокращений, поэтому даже в нынешние неспокойные времена для работников ситуация на рынке труда остается благоприятной. В долгосрочном плане на рынок труда будут оказывать влияние ближайшие перспективы экономики стран Балтии, которые приобрели несколько более мрачные тона. Тот факт, что 22% опрошенных МСП не смогли оценить влияние войны на численность работников, свидетельствует о неопределенности в отношении прямых и косвенных последствий войны“, – комментирует член правления, руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен.

Многие предприятия планируют нанимать беженцев

Половина тех эстонских МСП, которые собираются расширить штат своей компании, планируют заполнить вакансии украинскими беженцами. В Литве доля таких предприятий составляет 40%, а в Латвии – целых две трети, или 66%. Это означает, что 3% эстонских МСП намерены предлагать работу украинским беженцам.