Жителей Эстонии призывают бороться с опасным растением(8)
Представляющая угрозу для нашей природы недотрога железистая (Impatiens glandulifera) - быстро распространяющийся инвазивный (чужеродный) вид растения. Чтобы остановить распространение, важно быстро уничтожать его в местах произрастания.
„Недотрога железистая, как и многие другие инвазивные (чужеродные) виды были завезены в Эстонию, когда люди не осознавали вред, который эти растения представляют для нашей природы. Из-за изменения климата возрастает риск, что новые инвазивные виды приживутся у нас и потеснят местные виды. Для предотвращения возможных проблем необходимо избегать попадания в нашу природу завезенных человеком чужеродных видов, чтобы наша природа с богатыми экосистемами не изменилась до неузнаваемости“, — сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы Леэло Кукк.
Недотрога железистая – это декоративное растение родом из Гималаев, которое попало в Эстонию с помощью садоводов-любителей. Этот чужеродный вид растет в больших и плотных колониях, преимущественно во влажных и полутенистых местах. Например, это растение встречается вблизи водоемов, лесов и вдоль дорог.
„Несмотря на то, что это растение с крупными пурпурно-розовым цветками выглядит красиво, оно является одним из основных растений-вредителей в Европе, Северной Америке и Австралии. Поскольку растение быстро распространяется, оно захватывает места произрастания местных видов, угрожая естественному равновесию природы. Чтобы остановить распространение, необходимо как можно скорее и до появления семян выполоть или выкосить растение. Это нужно делать в местах произрастания до тех пор, пока растения не исчезнут“, - сказала руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.
Этот чужеродный вид следует выпалывать на участках произрастания не менее трех лет подряд - столько времени семена сохраняются в почве. Если постоянно удалять недотрогу железистую в местах произрастания, есть надежда избавиться от нее за три года. На домашней странице Департамента окружающей среды можно найти полезные материалы о недотроге железистой и способах борьбы с этим сорняком, в том числе информационные брошюры на эстонском, русском и английском языках.
Чтобы сохранить природу Эстонии, Департамент окружающей среды просит людей отказаться от выращивания недотроги железистой в своих садах и удалить растение из существующих мест произрастания. Во избежание распространения чужеродных видов нельзя вывозить и оставлять на природе садовые отходы, так как семена растения могут прорасти в оставленной возле леса компостной куче.
Сейчас недотрога железистая находится на пике цветения, растение легко заметить в природе. Департамент окружающей среды ждет сообщений о местах произрастания недотроги железистой на адрес электронной почты info@keskkonnaamet.ee. Ознакомьтесь с уже известными местами произрастания чужеродных видов растений в картографическом приложении Департамента окружающей среды.
· Недотрога железистая включена в европейский список инвазивных чужеродных видов. Это означает, что выращивание и размножение этого растения строго запрещено.
· В качестве пилотного проекта Департамент окружающей среды заказал прополку площадей произрастания в Пярнумаа и покосные работы возле Вильяндиского озера. Это уже дало хорошие результаты.
· За несколько лет в рамках общественно-полезных работ было приложено немало усилий для устранения колонии недотроги железистой на берегу реки Пярну. На большой территории, которая была покрыта растениями размером с небольшое дерево, теперь осталось совсем немного недотроги железистой, от нее еще предстоит избавиться. Департамент окружающей среды благодарит Пярнуский отдел службы пробации Таллиннской тюрьмы за эффективное сотрудничество.
· Благодаря усилиям Эстонского фонда природы в Национальном парке Карула на берегу озера Эхиярв уничтожаются колонии недотроги железистой. Также взят под контроль участок произрастания на трассе Тартуского марафона.