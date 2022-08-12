Жителей Эстонии призывают бороться с опасным растением

„Недотрога железистая, как и многие другие инвазивные (чужеродные) виды были завезены в Эстонию, когда люди не осознавали вред, который эти растения представляют для нашей природы. Из-за изменения климата возрастает риск, что новые инвазивные виды приживутся у нас и потеснят местные виды. Для предотвращения возможных проблем необходимо избегать попадания в нашу природу завезенных человеком чужеродных видов, чтобы наша природа с богатыми экосистемами не изменилась до неузнаваемости“, — сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы Леэло Кукк.

Недотрога железистая – это декоративное растение родом из Гималаев, которое попало в Эстонию с помощью садоводов-любителей. Этот чужеродный вид растет в больших и плотных колониях, преимущественно во влажных и полутенистых местах. Например, это растение встречается вблизи водоемов, лесов и вдоль дорог.

„Несмотря на то, что это растение с крупными пурпурно-розовым цветками выглядит красиво, оно является одним из основных растений-вредителей в Европе, Северной Америке и Австралии. Поскольку растение быстро распространяется, оно захватывает места произрастания местных видов, угрожая естественному равновесию природы. Чтобы остановить распространение, необходимо как можно скорее и до появления семян выполоть или выкосить растение. Это нужно делать в местах произрастания до тех пор, пока растения не исчезнут“, - сказала руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Этот чужеродный вид следует выпалывать на участках произрастания не менее трех лет подряд - столько времени семена сохраняются в почве. Если постоянно удалять недотрогу железистую в местах произрастания, есть надежда избавиться от нее за три года. На домашней странице Департамента окружающей среды можно найти полезные материалы о недотроге железистой и способах борьбы с этим сорняком, в том числе информационные брошюры на эстонском, русском и английском языках.