Испанская полиция задержала эстонцев, которые непристойно вели себя в церкви(5)
Испанская полиция задержала двух мужчин из Эстонии 24 и 27 лет, которые подозреваются в совершении преступления против свободы вероисповедания и религиозных чувств верующих. Предположительно, мужчины похабными жестами и восклицаниями мешали проведению мессы в церкви San Bartolomé в городе Мурсия.
Полиция сообщает, что инцидент имел место 7 августа. Два молодых человека подошли к алтарю и стали вести себя неуважительно по отношению к церкви и пришедшим на мессу верующим.
Как пишет La Voz de Galicia, церковную службу пришлось прервать. С тем, чтобы мужчины не прошли в табернакль, в происходящее вмешались священник и прихожане. Затем была подана жалоба в полицию.
Теперь подозреваемых ждет судебное разбирательство, до суда они находятся на свободе.