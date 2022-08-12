Испанская полиция задержала эстонцев, которые непристойно вели себя в церкви

Полиция сообщает, что инцидент имел место 7 августа. Два молодых человека подошли к алтарю и стали вести себя неуважительно по отношению к церкви и пришедшим на мессу верующим.

Как пишет La Voz de Galicia, церковную службу пришлось прервать. С тем, чтобы мужчины не прошли в табернакль, в происходящее вмешались священник и прихожане. Затем была подана жалоба в полицию.

Теперь подозреваемых ждет судебное разбирательство, до суда они находятся на свободе.