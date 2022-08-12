ЧП и криминал
12.08.2022, 11:32

Испанская полиция задержала эстонцев, которые непристойно вели себя в церкви

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Испанская полиция. Иллюстративный снимко
Испанская полиция. Иллюстративный снимко
ФОТО: Policia Nacional

Испанская полиция задержала двух мужчин из Эстонии 24 и 27 лет, которые подозреваются в совершении преступления против свободы вероисповедания и религиозных чувств верующих. Предположительно, мужчины похабными жестами и восклицаниями мешали проведению мессы в церкви San Bartolomé в городе Мурсия.

Полиция сообщает, что инцидент имел место 7 августа. Два молодых человека подошли к алтарю и стали вести себя неуважительно по отношению к церкви и пришедшим на мессу верующим.

Как пишет La Voz de Galicia, церковную службу пришлось прервать. С тем, чтобы мужчины не прошли в табернакль, в происходящее вмешались священник и прихожане. Затем была подана жалоба в полицию.

Теперь подозреваемых ждет судебное разбирательство, до суда они находятся на свободе.

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