Новости Эстонии
14.08.2022, 15:00

Новый министр культуры Пирет Хартман: нельзя ставить знак равенства между Путиным и русской культурой

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ФОТО: Alari Tammsalu | Ekspress Meedia

В Эстонской Республике теперь есть первый министр культуры, окончивший университет естественных наук. Пирет Хартман, скромная снаружи и логичная внутри, готова стукнуть кулаком по столу (образно говоря), если в правительстве потребуется постоять за культурные ценности, пишет Маргус Микомяги в Maaleht.

В понедельник исполнилось три недели, как Пирет Хартман находится на посту министра. Приятно, что ей как министру не приходится рассказывать о том, как она тратит время на ознакомление с происходящим в сфере культуры. „Разумеется, все тонкости и саму роль на должности министра ты начинаешь понимать, когда сам становишься министром“, – добавляет она.

В нашей стране царит экономическая и политическая власть, а доля культуры в ней становится все меньше и меньше. Министр культуры, конечно, не может со мной согласиться. Это вселяет надежду.

Не вспоминается мне ни один министр культуры, получивший диплом естественных наук.

- Я родом из небольшого городка (Пюсси - ред.). После школы я была уверена, что поступлю в университет. У меня было три специальности, из которых я выбирала: математика в Тартуском университете, экономика и предпринимательство в Эстонском университете естественных наук и информационные технологии в Таллиннском техническом университете. Я пошла в Университет естественных наук, потому что в тот момент казалось, что эта специальность поможет мне справиться со всем в жизни... немного математики, немного технологий. Весной этого года я закончила магистратуру по инфотехнологиям в Таллиннском техническом университете. Из первоначального выбора специальностей осталось только математика в Тартуском университете...

Судя по сказанному, Вы кажетесь прагматиком, делающим выбор, исходя из того, что будет полезным в жизни?

Во время учебы в средней школе я также ходила и в художественную школу. Говорят, что у человека есть две сильные стороны – математическое и техническое чутье и затем творческая сторона.

Я знаю, но думаю, что это – настоящая редкость.

Когда я пошла в художественную школу, учителя настоятельно советовали мне продолжать заниматься искусством. И были годы, когда я думала, что архитектура свяжет мою техническую сторону и творчество. Пошло по-другому.

Сейчас же я счастлива, что мой муж - архитектор, я все-таки причастна и к этой сфере.

Я почему-то думаю, что на Ваше мировоззрение повлияла сама учеба в вузе естественных наук.

Да. Мне нравились люди, сообщество вокруг меня тогда. В то время было много разговоров о региональной политике, и мне это нравилось. Понятно же, что возможности для жизни и самореализации в Эстонии должны быть везде, а не только в больших городах. Области, которыми в основном занимались в университете – сельское хозяйство, лесоводство – связаны с региональной политикой.

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