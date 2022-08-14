Новый министр культуры Пирет Хартман: нельзя ставить знак равенства между Путиным и русской культурой

В понедельник исполнилось три недели, как Пирет Хартман находится на посту министра. Приятно, что ей как министру не приходится рассказывать о том, как она тратит время на ознакомление с происходящим в сфере культуры. „Разумеется, все тонкости и саму роль на должности министра ты начинаешь понимать, когда сам становишься министром“, – добавляет она.

В нашей стране царит экономическая и политическая власть, а доля культуры в ней становится все меньше и меньше. Министр культуры, конечно, не может со мной согласиться. Это вселяет надежду.

Не вспоминается мне ни один министр культуры, получивший диплом естественных наук.

- Я родом из небольшого городка (Пюсси - ред.). После школы я была уверена, что поступлю в университет. У меня было три специальности, из которых я выбирала: математика в Тартуском университете, экономика и предпринимательство в Эстонском университете естественных наук и информационные технологии в Таллиннском техническом университете. Я пошла в Университет естественных наук, потому что в тот момент казалось, что эта специальность поможет мне справиться со всем в жизни... немного математики, немного технологий. Весной этого года я закончила магистратуру по инфотехнологиям в Таллиннском техническом университете. Из первоначального выбора специальностей осталось только математика в Тартуском университете...

Судя по сказанному, Вы кажетесь прагматиком, делающим выбор, исходя из того, что будет полезным в жизни?

Во время учебы в средней школе я также ходила и в художественную школу. Говорят, что у человека есть две сильные стороны – математическое и техническое чутье и затем творческая сторона.

Я знаю, но думаю, что это – настоящая редкость.

Когда я пошла в художественную школу, учителя настоятельно советовали мне продолжать заниматься искусством. И были годы, когда я думала, что архитектура свяжет мою техническую сторону и творчество. Пошло по-другому.

Сейчас же я счастлива, что мой муж - архитектор, я все-таки причастна и к этой сфере.