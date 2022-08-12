Исследование: из всех жителей стран Балтии эстонцы сильнее всего пострадали от роста цен

В то время как 15% жителей Эстонии заявили, что начали откладывать деньги на черный день, в Латвии таких было 13%, а в Литве – 12%. При этом, помимо экономии денег, именно жители Эстонии наиболее прилежно создают продовольственные запасы. 12% жителей Эстонии ответили, что создали запас продуктов на осенне-зимний период. В Латвии этот показатель составил 6%, а в Литве – 8%.

„Стало ясно, что в сравнении с балтийскими соседями именно жители Эстонии больше всего пострадали от роста стоимости жизни, и откладывать деньги им сложно, – пояснила руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель. – Если 15% эстонцев заявили, что до войны им удавалось создавать сбережения, а теперь делать это не получается, то в Латвии таких респондентов было 9%, а в Литве – 10%“. Кроме того, целых 44% литовцев заявили, что откладывали деньги до начала войны и продолжают делать это до сих пор. В Эстонии таких было 33%, а в Латвии – 32%.

О худшем финансовом положении жителей Эстонии свидетельствует и результат опроса, согласно которому 21% эстонцев заявили, что не могут позволить себе накапливать сбережения, поскольку живут от зарплаты до зарплаты. В Литве таких респондентов было 16%, в Латвии – 23%. Кроме того, 9% жителей Эстонии заявили, что из-за высокой стоимости жизни им уже приходилось тратить свои сбережения. Это же пришлось делать 7% латышей и 5% литовцев.

В связи с ростом цен из-за войны в Украине банк Citadele пару месяцев назад изучал планы людей по оплате отопления. Выяснилось, что высокие расходы на отопление вынудили половину жителей Эстонии сокращать расходы и больше экономить на отоплении, но в то же время 52% эстонцев готовы платить за отопление и электричество больше, если это поможет им стать независимыми от российских ресурсов. Среди прочего, 3% респондентов указали, что из-за высоких цен на отопление они, вероятно, будут вынуждены переехать на меньшую жилплощадь или к кому-то другому. 4% обращаются за финансовой помощью к родственникам, а 16% пытаются найти дополнительную работу.