Таллинн подумывает о создании зоны с чистым воздухом, куда не смогут заезжать старые машины

„Это означает нечто аналогичное тому, что сейчас применяется, например, к большегрузным автомобилям, которым разрешено движение только по определенным улицам в центре города или по городу в целом. По аналогии можно создать зону чистого воздуха. Другой вариант: вы сможете проехать через эту зону (на старой машине), но будет взиматься плата“, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).

Впрочем, пока идея настолько сырая, что власти еще не знают как ее реализовать на практике. Например, непонятно как проверять возраст или техническое состояние автомобилей на постоянной основе.

В настоящее время готовится эскиз генерального плана центрального района Таллинна, публикация которого запланирована на весну 2023 года. „Тогда я впервые выступлю перед широкой общественностью с первичными и общими мыслями“, — сказала Липпус.