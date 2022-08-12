Новости Эстонии
12.08.2022, 09:15

Таллинн подумывает о создании зоны с чистым воздухом, куда не смогут заезжать старые машины

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ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

В Таллинне при подготовке генерального плана развития Кесклинна возникла идея создать в столице зону чистого воздуха, куда, например, не могли бы въезжать автомобили старше 20 лет, передает RusERR.

„Это означает нечто аналогичное тому, что сейчас применяется, например, к большегрузным автомобилям, которым разрешено движение только по определенным улицам в центре города или по городу в целом. По аналогии можно создать зону чистого воздуха. Другой вариант: вы сможете проехать через эту зону (на старой машине), но будет взиматься плата“, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).

Впрочем, пока идея настолько сырая, что власти еще не знают как ее реализовать на практике. Например, непонятно как проверять возраст или техническое состояние автомобилей на постоянной основе.

В настоящее время готовится эскиз генерального плана центрального района Таллинна, публикация которого запланирована на весну 2023 года. „Тогда я впервые выступлю перед широкой общественностью с первичными и общими мыслями“, — сказала Липпус.

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