Суд отклонил жалобу Таллинна на отказ правительства в финансировании новой больницы
Таллиннский административный суд отклонил жалобу Таллинна и фонда „Развитие Таллиннской больницы“ (Tallinna Haigla Arendus) с требованием отменить решение предыдущего правительства о лишении Таллиннской больницы финансирования из Европейского фонда восстановления экономики, передает rus.err.
По оценке суда, требование правительства об исключении проекта Таллиннской больницы из списка объектов фонда восстановления экономики еще не означает, что такое изменение в этом списке будет одобрено. Также это не значит, что подобные изменения одобрит Европейская комиссия.
„Несмотря на то, что в протоколе заседания правительства республики названы конкретные проекты, которые правительство хочет исключить из списка, решение об изменении списка пока не принято ни Эстонией, ни соответствующими учреждениями Европейского союза“, - пояснил суд.
Только после переговоров с Еврокомиссией правительство республики утвердит обновленный список объектов фонда восстановления экономики.
Решение административного суда можно оспорить в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней.