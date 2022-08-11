Суд отклонил жалобу Таллинна на отказ правительства в финансировании новой больницы

По оценке суда, требование правительства об исключении проекта Таллиннской больницы из списка объектов фонда восстановления экономики еще не означает, что такое изменение в этом списке будет одобрено. Также это не значит, что подобные изменения одобрит Европейская комиссия.

„Несмотря на то, что в протоколе заседания правительства республики названы конкретные проекты, которые правительство хочет исключить из списка, решение об изменении списка пока не принято ни Эстонией, ни соответствующими учреждениями Европейского союза“, - пояснил суд.

Только после переговоров с Еврокомиссией правительство республики утвердит обновленный список объектов фонда восстановления экономики.

Решение административного суда можно оспорить в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней.