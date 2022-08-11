Эстония не намерена отправлять своего посла в столицу Беларуси(36)
У Эстонии не будет посла в Беларуси по истечении должностного срока предыдущего посла, как и у многих стран, которые не признают результаты президентских выборов в Республики Беларусь, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
„Это решение принято. Направление посла означало бы вручение верительных грамот Лукашенко, который не признается Эстонской Республикой легитимным президентом, поэтому уровень нашего дипломатического общения остается на уровне поверенного в делах“, – приводит слова Рейнсалу rus.err.
„Поскольку отношения между нашими странами заморожены, в данных условиях отправка нашего посла в Минск в настоящее время не стоит на повестке дня, а эстонское представительство в Минске продолжает работать на уровне поверенного в делах, и это также соответствует нынешнему замороженному состоянию наших отношений“, – директор отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Михкель Тамм.
Тамм добавил, что заместитель главы посольства Индрек Таранд приступит к работе в течение августа.