Эстония не намерена отправлять своего посла в столицу Беларуси

„Поскольку отношения между нашими странами заморожены, в данных условиях отправка нашего посла в Минск в настоящее время не стоит на повестке дня, а эстонское представительство в Минске продолжает работать на уровне поверенного в делах, и это также соответствует нынешнему замороженному состоянию наших отношений“, – директор отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Михкель Тамм.