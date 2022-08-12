Департамент защиты прав потребителей потребовал от Olerex убрать вводящую в заблуждение рекламу

В конце июля мы писали, что текст „-8,3 ц/л с ID-картой“ на больших рекламных растяжках компании Olerex зачастую вводит клиентов в заблуждение - они ожидают получить немедленную скидку в 8,3 цента за литр топлива, но в действительности скидка составляет всего 2,6 цента, а 3% от суммы зачисляются на счет клиента.

Департамент защиты прав потребителей начал производство и в итоге постановил, что Olerex должен прекратить использование фразы „-8,3 ц/л с ID-картой“ на всех рекламных носителях в форме, вводящей в заблуждение лиц, к которым она обращена.

Предписание является обязательным к исполнению, и компания Olerex должна убрать рекламу не позднее 16 августа 2022 года.

Delfi пока не удалось получить комментарий от представителей Olerex.

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