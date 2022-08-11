Полиция вышла на поиски пропавшего в море сапсёрфера

В 8.30 утра молодой человек позвонил в центр тревоги и сообщил, что он с подругой плыли на SUP-борде в сторону Хийумаа, но поднялся сильный ветер, и девушку отнесло от берега. По словам молодого человека, они находились в воде два с половиной часа. Сам он добрался до берега. На инцидент отреагировали полиция, добровольные спасатели Хийумаа, а также спасательные службы и скорая помощь.

„Один патруль остался прочесывать прибрежную зону, и примерно через 40 минут поисков полицейские обнаружили девушку на берегу возле гавани Мустапя. Женщина была измождена и находилась в шоковом состоянии, медики скорой помощи проверили ее состояние. К счастью, с ней все было в порядке“, - сказал пограничник из группы спасения и пограничного контроля на море Кярдлаского отделения полиции Вахур Пихламяги.

„Сильный ветер толкал женщину и мужчину в море, пока они не перестали видеть друг друга, и женщину отнесло от берега. Сегодняшняя погода, на самом деле, вообще не подходила для сапсерфинга, тем более что это совсем не морское средство для заплыва на дальние дистанции. К сожалению, на молодых людях не было спасательного снаряжения, а они жизненно необходимы, если вы попали в беду. Всегда нужно оценивать погодные условия и собственные возможности“, - рассказал Пихламяги.