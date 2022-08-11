В Нарве пограничники аннулировали визу мужчине за поддержку российской агрессии в Украине

Об этом сегодня сообщила в социальных сетях Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны. “Во вторник вечером мужчина с российский гражданством прибыл на пограничный пункт в Нарве для возвращения в Россию. Пограничники провели обычную проверку, а также тщательный опрос. В ходе беседы выяснилось, что мужчина оправдывает и поддерживает страну-агрессора и войну в Украине, а мотивы его поездки не были ясны“, - было написано в публикации.

„Мы продолжим уделять большое внимание в нашей повседневной работе военной символике, а также оправданию и поддержке агрессии - как на границе, так и в ходе обычного наблюдения за дорожным движением, - заверили сотрудники Идаской префектуры. - В Эстонии нет места символам агрессии и враждебно настроенным людям, целью которых может быть провокация и которые словом или делом выражают поддержку режиму Путина. Поэтому после тщательной проверки и обсуждения мы решили аннулировать туристическую визу этого человека и направить его в Россию“.