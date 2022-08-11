В Мяннику в озере Вяйкеярв найден утонувший мужчина

Около полуночи в среду в полицию поступило сообщение о том, что мужчина на велосипеде поехал искупаться в карьер, но домой не вернулся и на телефонные звонки жены не отвечал. Полиция выяснила геолокацию телефона и, прибыв на место, нашла его личные вещи и велосипед.

В 1.36 ночи на место происшествия был вызван Спасательный департамент. Прибывшие спасатели начали поиски мужчины с помощью дрона и лодки, окрестности прочесывали с помощью квадроцикла и собаки-ищейки.

В 4.36 утра поиски мужчины прекратили. Через несколько часов спасатели возобновили поиски на лодке, был вызван водолаз, чтобы проверить дно водоема в том месте, где пропавший человек зашел в воду. В 14.06 водолаз обнаружил утопленника. Точная причина смерти будет выявлена при вскрытии.