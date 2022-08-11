Инфляция съедает деньги: куда вкладывать сбережения? Совет эстонского банкира(21)
Текущий уровень инфляции создал ситуацию, когда средства, находящиеся на банковских счетах или в виде наличных денег, быстро теряют свою ценность. По словам Валдеко Кюбарсеппа, руководителя эстонского коммерческого подразделения Inbank, разумнее хранить свободные деньги в виде вклада в банке. Почему?
Исследование финансового поведения, проведённое Kantar Emor в 2022 году, показало, что, хотя люди считают сбережения и наличие сбережений более важными, чем раньше, основными способами накопления и инвестирования денег по-прежнему являются расчётный счёт в банке, недвижимость, пенсионные ступени и наличные деньги. Согласно исследованию, целых 76% всех домохозяйств хранят свои сбережения на расчётном счёте, а 50% домохозяйств хранят свои сбережения в наличных деньгах. Инвестиционные и срочные вклады менее предпочтительны.
„Хотя сегодняшняя инфляция выше, чем проценты по вкладу, всё же стоит хранить свои сбережения или фонд спокойствия в виде вклада в банке, потому что банковский вклад даёт процентный доход, который не зарабатывается при хранении денег на обычном счёте или в наличных деньгах“, – рассказал Валдеко Кюбарсепп, руководитель эстонского коммерческого подразделения Inbank.
По его словам, срочный вклад даёт возможность стабильно увеличивать свои сбережения в течение определённого периода. „Срок вклада обычно составляет от 3 до 60 месяцев, но некоторые поставщики услуг также предлагают более длительный срок вклада. Процентные ставки в первую очередь зависят от продолжительности срока вклада – чем больше срок, тем выше годовой процент“, – пояснил Кюбарсепп.
Срочные вклады предлагают все банки и кредитные кооперативы Эстонии. С другой стороны, вклады кредитных учреждений, получивших лицензию Финансовой инспекции, то есть вклады банков, согласно Закону о Гарантийном фонде гарантируются государством в размере до 100 000 евро. Срочные вклады, предлагаемые кредитными кооперативами, не подпадают под действие закона, то есть, если что-то случится с поставщиком услуг, вкладчик может потерять все свои сбережения“, – пояснил руководитель коммерческого подразделения Inbank. Кредитными учреждениями Эстонии, вклады которых возмещаются из Гарантийного фонда, являются: Inbank, LHV Pank, SEB Pank, Bigbank, Coop Pank, Holm Bank, Luminor Bank, Swedbank и TBB pank.
Кюбарсепп рассказал, что на данный момент в СМИ рассказывается о случаях, когда люди теряли крупные суммы денег в результате банкротства кредитных кооперативов. „Поскольку банковские вклады гарантируются в соответствии с Законом о Гарантийном фонде, это достаточно безрисковый способ вложить свои сбережения, а не просто хранить их на расчётном счёте или в виде наличных дома“, – сказал руководитель коммерческого подразделения Inbank.
Как выбрать поставщика услуг по вкладам?
Руководитель эстонского коммерческого подразделения Inbank рекомендовал учитывать процентные ставки, возможность выплат и наличие гарантийного фонда при выборе поставщика депозитных услуг. Как правило, процентные ставки по вкладу выражаются в годовых процентах, и вкладчик может выбирать между ежемесячными выплатами или выплатой в конце срока вклада. Кюбарсепп также указал, что, например, Inbank предлагает возможность выплаты процентов по вкладу и в начале срока вклада, но в этом случае необходимо учитывать меньшую сумму годовых процентов. По словам Кюбарсеппа, необходимо учитывать, что с процентов по вкладу также должен быть уплачен подоходный налог. „Возможна отсрочка уплаты подоходного налога с заработанных процентов, если для вклада используется инвестиционный счёт, указанный в Законе о подоходном налоге. При использовании инвестиционного счёта на условиях, указанных в законе, подоходный налог должен уплачиваться только при использовании суммы процентов, а не по окончании определённого периода вклада“, – пояснил он.
„При открытии вклада в кредитных кооперативах следует учитывать, что вклады привлекаются только от их членов, то есть для открытия вклада необходимо стать членом соответствующего кооператива и уплатить членский взнос“, – заявил Кюбарсепп.
„Наверняка все обратили внимание на рекламу кредитных кооперативов, где проценты по вкладам предлагаются по значительно более высокой ставке, чем сегодня предлагают банки. К сожалению, более высокие проценты означают и больший риск – в случае банкротства кооператива вкладчик может потерять почти все свои деньги“, – объяснил Кюбарсепп и посоветовал хорошо подумать, прежде чем выбирать поставщика услуг.
Inbank – ориентированный на потребительское финансирование дигитальный банк, который действует в странах Балтии, Польше и Чехии.