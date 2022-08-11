Инфляция съедает деньги: куда вкладывать сбережения? Совет эстонского банкира

Исследование финансового поведения, проведённое Kantar Emor в 2022 году, показало, что, хотя люди считают сбережения и наличие сбережений более важными, чем раньше, основными способами накопления и инвестирования денег по-прежнему являются расчётный счёт в банке, недвижимость, пенсионные ступени и наличные деньги. Согласно исследованию, целых 76% всех домохозяйств хранят свои сбережения на расчётном счёте, а 50% домохозяйств хранят свои сбережения в наличных деньгах. Инвестиционные и срочные вклады менее предпочтительны.

„Хотя сегодняшняя инфляция выше, чем проценты по вкладу, всё же стоит хранить свои сбережения или фонд спокойствия в виде вклада в банке, потому что банковский вклад даёт процентный доход, который не зарабатывается при хранении денег на обычном счёте или в наличных деньгах“, – рассказал Валдеко Кюбарсепп, руководитель эстонского коммерческого подразделения Inbank.

По его словам, срочный вклад даёт возможность стабильно увеличивать свои сбережения в течение определённого периода. „Срок вклада обычно составляет от 3 до 60 месяцев, но некоторые поставщики услуг также предлагают более длительный срок вклада. Процентные ставки в первую очередь зависят от продолжительности срока вклада – чем больше срок, тем выше годовой процент“, – пояснил Кюбарсепп.

Срочные вклады предлагают все банки и кредитные кооперативы Эстонии. С другой стороны, вклады кредитных учреждений, получивших лицензию Финансовой инспекции, то есть вклады банков, согласно Закону о Гарантийном фонде гарантируются государством в размере до 100 000 евро. Срочные вклады, предлагаемые кредитными кооперативами, не подпадают под действие закона, то есть, если что-то случится с поставщиком услуг, вкладчик может потерять все свои сбережения“, – пояснил руководитель коммерческого подразделения Inbank. Кредитными учреждениями Эстонии, вклады которых возмещаются из Гарантийного фонда, являются: Inbank, LHV Pank, SEB Pank, Bigbank, Coop Pank, Holm Bank, Luminor Bank, Swedbank и TBB pank.