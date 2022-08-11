ВИДЕО | Урмас Рейнсалу о продлении ВНЖ студентам: по решению правительства - на год, и точка

Студентам продлят вид на жительство на один год, будет ли предоставлено аналогичное исключение для некоторых российских граждан, которые не являются студентами? „Нет“, - твердо ответил Рейнсалу. В конце концов, не все граждане России являются пророссийскими, некоторые открыто поддерживают Украину, но и они будут высланы по окончании срока действия вида на жительство. Рейнсалу сказал, что правительство не судья, чтобы оценивать совесть людей. „Дело в том, что мы сделали исключения для тех молодых людей, которые находятся в конце обучения, для которого им была выдана виза, - сказал Рейнсалу. - На один год, и точка“.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил сегодня в правительстве продлить вид на жительство студентам, чтобы они могли завершить обучение. „Для многих из этих молодых людей возвращение домой может быть опасным в нынешней ситуации, поскольку они выступали в защиту Украины и критиковали агрессию и режим России. В России это уголовное преступление“, - сказал Ляэнеметс.

Однако это исключение всего лишь на год. „Решение правительства заключается в том, что это делается на год, и точка“, - сказал Рейнсалу. Он также добавил, что люди должны организовать свою жизнь в соответствии с действующим правилом.

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Правительство: в Эстонию российские граждане больше не попадут

Как у россиян получается попадать через нашу страну в Западную Европу, несмотря на санкции? Этот вопрос, бывший в последнее время горячей темой в СМИ, сегодня стал на шаг ближе к решению: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на правительственной пресс-конференции объявил, что российским гражданам с шенгенскими визами, выданными Эстонской Республикой, больше не будет разрешено пересекать границу. Правило вступит в силу через неделю, а число людей, которых затронет это решение, составит чуть более 50 000 человек.