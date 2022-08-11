ВИДЕО | Урмас Рейнсалу о продлении ВНЖ студентам: по решению правительства - на год, и точка(11)
Сегодня правительство приняло решение о том, что российским студентам будет разрешено продлить вид на жительство на срок до одного года для завершения обучения. Российские граждане, не являющиеся студентами, не получат такого исключения, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Студентам продлят вид на жительство на один год, будет ли предоставлено аналогичное исключение для некоторых российских граждан, которые не являются студентами? „Нет“, - твердо ответил Рейнсалу. В конце концов, не все граждане России являются пророссийскими, некоторые открыто поддерживают Украину, но и они будут высланы по окончании срока действия вида на жительство. Рейнсалу сказал, что правительство не судья, чтобы оценивать совесть людей. „Дело в том, что мы сделали исключения для тех молодых людей, которые находятся в конце обучения, для которого им была выдана виза, - сказал Рейнсалу. - На один год, и точка“.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил сегодня в правительстве продлить вид на жительство студентам, чтобы они могли завершить обучение. „Для многих из этих молодых людей возвращение домой может быть опасным в нынешней ситуации, поскольку они выступали в защиту Украины и критиковали агрессию и режим России. В России это уголовное преступление“, - сказал Ляэнеметс.
Однако это исключение всего лишь на год. „Решение правительства заключается в том, что это делается на год, и точка“, - сказал Рейнсалу. Он также добавил, что люди должны организовать свою жизнь в соответствии с действующим правилом.
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Правительство: в Эстонию российские граждане больше не попадут
Как у россиян получается попадать через нашу страну в Западную Европу, несмотря на санкции? Этот вопрос, бывший в последнее время горячей темой в СМИ, сегодня стал на шаг ближе к решению: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на правительственной пресс-конференции объявил, что российским гражданам с шенгенскими визами, выданными Эстонской Республикой, больше не будет разрешено пересекать границу. Правило вступит в силу через неделю, а число людей, которых затронет это решение, составит чуть более 50 000 человек.
Шенгенские визы, выданные другими странами, будут обсуждаться на следующей неделе, на данный момент решение касается только тех виз, которые были выданы нашей страной.
„Визы останутся действительными, но к обладателям виз будут применены санкции, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию“, - пояснил министр иностранных дел. Формально визы будут действительны, но на практике эти лица не смогут въехать в Эстонию.
Эстония также прекратит выдачу виз гражданам страны-агрессора в виде исключения для работы, учебы и бизнеса.
Рейнсалу, однако, указал на несколько исключений. Они коснутся следующих лиц:
1) сотрудники дипломатического представительства или консульского учреждения в Эстонии и члены их семей;
2) лицо, занимающееся международными перевозками грузов или пассажиров, осуществляющее ремонт транспортных средств и пр.;
3) лица, пользующиеся правом на свободное передвижение соответствии с законодательством ЕС;
4) лица, для которых приезд в Эстонию необходим из соображений гуманизма;
5) те, кто посещают живущего в Эстонии гражданина Эстонии; лицо, имеющее долгосрочный вид на жительство в Эстонии; либо те, у кого есть родственные связи или общие дети с приглашающим лицом.