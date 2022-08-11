Здоровые и молодые люди могут не спешить за четвертой дозой вакцины

Если в отношении бустерной или третьей дозы вакцины нам подробно объясняли, кто должен повторно вакцинироваться, то с четвертой дозой дело обстоит несколько иначе. Как сказал пресс-секретарь Больничной кассы Сандер Раямяэ, четвертую дозу должны получить все лица старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, а также дети старше 12 лет. Его слова подтвердил и член Научного совета и вирусолог Маргус Варьяк. „Бустерную или третью дозу следовало бы сделать всем, что касается четвертой, то с ней можно не спешить“, - сказал он.

Например, здоровые молодые люди могут подождать с введением четвертой дозы до конца года, когда в Эстонию поступят вакцины против омикрон-штамма. „У молодых и здоровых людей время еще есть, но люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также пожилые люди не должны ждать“, - подчеркнул Варьяк, заметив, что и нынешние вакцины помогают избежать тяжелого течения заболевания, а также смертельного исхода. Хотя вакцины не позволяют совсем избежать заболевания коронавирусом, но все же предпочтительней переболеть в легкой форме и дома, чем попасть с тяжелой формой в больницу.

Государственная экспертная комиссия считает, что четвертую дозу вакцины от коронавируса следует вводить через шесть месяцев после заболевания. Бесплатно сдать ПЦР-тест для выявления коронавируса могут лишь те, кто входит в группу риска, положительный результат сделанного дома экспресс-теста не может служить доказательством перенесенного заболевания. Таким образом, эти люди могут заранее забронировать время вакцинации, хотя это не рекомендуется.