В Таллиннском ботаническом саду состоится Помидорный праздник: покажут сотни сортов томатов

По словам куратора Помидорного праздника и методика Таллиннского ботанического сада Тийи Яанус, в мире выведено порядка десяти тысяч сортов томатов, плоды которых отличаются самыми разными вкусами, формами и размерами. „Разным бывает вкусовой спектр помидоров – от сладкого до кислого, разной степени пряности. Помимо одноцветных помидоров бывают также двуцветные – полосатые и пятнистые, красные, оранжевые, желтые, розовые, практически черные и белые. В Эстонии также выведены многочисленные сорта помидоров со вкусными плодами“, - пояснила Яанус. Выставка в Таллиннском ботаническом саду будет столь же пестрой и увидеть можно будет около 300 сортов томатов.

На выставке будут представлены помидоры и сладкие перцы из латвийской коллекции Валдиса Пулиньша и Татьяны Нагле, а также из коллекций Таллиннского ботанического сада. Помимо помидоров можно будет увидеть также широкий ассортимент сортов винограда из хозяйства Сааре-Тырвааугу. Можно будет приобрести семена помидоров из латвийской коллекции. Хозяйство Сааре-Тырвааугу продает виноград и саженцы винограда для выращивания в теплицах.

Экскурсии пройдут в Саду чувств, лекция состоится в учебном классе Пальмового дома, а выставка – в конференц-зале Пальмового дома. Во всех мероприятиях можно принять участие по входному билету.

Таллиннский ботанический сад открыт ежедневно с 10:00 до 19:00. Обычный билет в ботанический сад в летний сезон стоит 6 евро, льготный билет – 3 евро.

Программа Помидорного праздника:

20 августа

12:00 Лекция „История селекции компактных сортов томатов и их выращивание“ (Харри Поом из садоводческого хозяйства Сааре-Тырвааугу)

12:00 Экскурсия по Саду чувств на русском языке (Мария Струкова)

13:00 Экскурсия по Саду чувств на эстонском языке (Тийа Яанус)

21 августа

12:00 Экскурсия по Саду чувств на русском языке (Мария Струкова)

13:00 Экскурсия по Саду чувств на эстонском языке (Тийа Яанус)



