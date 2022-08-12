Новости Эстонии
12.08.2022, 07:00

Уроженца Эстонии убили на войне в Украине. Он воевал за Россию, окончил таллиннскую школу и воспитывал двух детей

 

Читайте портрет обычного выпускника таллиннской русскоязычной школы, который отправился воевать за Россию и погиб на украинской территории. Эксклюзив RusDelfi.

Игорю Петровичу Давыдову было 43 года. Он родился в 1978 году в Нарве.

Согласно отчету психологического отбора для поступления на военную службу, он воспитывался в полной семье, женат. На момент подписания контракта воспитывал двух детей. Православный. К уголовной ответственности в России не привлекался. В деле отмечается средний уровень интеллектуального развития, средний уровень раздражительности и конфликтности. Суицидальный риск выше среднего. Его положительно оценивали на месте работы/службы.

Нам удалось найти страницу Игоря Давыдова в социальных сетях. Дата рождения (27 октября 1978г.), семейное положение (женат, два ребенка) и страна рождения (Эстония) сходятся с документами, найденными у мертвого солдата. У Игоря есть фотографии на Вышгороде в Старом городе. Также он опубликовал фотографию с двумя детьми на нарвском танке в 2015 году.

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