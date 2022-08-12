12.08.2022, 07:00
Уроженца Эстонии убили на войне в Украине. Он воевал за Россию, окончил таллиннскую школу и воспитывал двух детей
Читайте портрет обычного выпускника таллиннской русскоязычной школы, который отправился воевать за Россию и погиб на украинской территории. Эксклюзив RusDelfi.
Игорю Петровичу Давыдову было 43 года. Он родился в 1978 году в Нарве.
Согласно отчету психологического отбора для поступления на военную службу, он воспитывался в полной семье, женат. На момент подписания контракта воспитывал двух детей. Православный. К уголовной ответственности в России не привлекался. В деле отмечается средний уровень интеллектуального развития, средний уровень раздражительности и конфликтности. Суицидальный риск выше среднего. Его положительно оценивали на месте работы/службы.