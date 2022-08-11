В магазинах Maxima можно пожертвовать школьные принадлежности многодетным семьям

„В настоящее время для Maxima очень важно материальное положение семей Эстонии, поэтому, помимо цен на продукты, мы также уделили большое внимание тому, чтобы родители отправляющихся в школу детей могли в течение всего августа купить именно у нас школьные принадлежности по доступной цене“, – сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. В этом году в магазинах Maxima очень большой выбор школьных товаров по хорошей цене для школьников всех возрастов.

„Поскольку этот год для многодетных семей однозначно будет более трудным, чем для многих других, в течение ближайших недель мы будем рады принять участие в кампании „Детская школа“ Эстонского союза многодетных семей, в рамках которой посетители двух наших магазинов в Таллинне и одного в Тарту могут купить школьные принадлежности и пожертвовать их там же в магазине многодетным семьям“, – добавила Шапель.

Школьные принадлежности можно пожертвовать с 11 по 14 августа в магазинах Maxima в Смуули и Хааберсти в промежуток с 13:00 до 19:00 и с 18 по 19 августа в магазине Maxima тартуского Sõbra Keskus с 16:00 до 19:00. „Самые дешевые школьные принадлежности, такие как тетради, стоят у нас меньше одного евро, цветную бумагу, ручки и пеналы можно приобрести за 2-3 евро. Это достаточно небольшая сумма, поэтому мы очень надеемся, что наши покупатели все-таки смогут подарить один-два товара из категории школьных принадлежностей какой-нибудь из многодетных семей“, – выразила надежду Шапель.