В магазинах Maxima можно пожертвовать школьные принадлежности многодетным семьям
В ближайшие недели Maxima будет поддерживать в своих магазинах в Таллинне и Тарту кампанию Эстонского союза многодетных семей „Дети в школу“, в рамках которой покупатели могут пожертвовать школьные принадлежности многодетным семьям. Кроме того, родители всех отправляющихся в школу детей могут в магазинах Maxima в течение месяца снабдить своих детей всем необходимым для нового учебного года по очень доступным ценам.
„В настоящее время для Maxima очень важно материальное положение семей Эстонии, поэтому, помимо цен на продукты, мы также уделили большое внимание тому, чтобы родители отправляющихся в школу детей могли в течение всего августа купить именно у нас школьные принадлежности по доступной цене“, – сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. В этом году в магазинах Maxima очень большой выбор школьных товаров по хорошей цене для школьников всех возрастов.
„Поскольку этот год для многодетных семей однозначно будет более трудным, чем для многих других, в течение ближайших недель мы будем рады принять участие в кампании „Детская школа“ Эстонского союза многодетных семей, в рамках которой посетители двух наших магазинов в Таллинне и одного в Тарту могут купить школьные принадлежности и пожертвовать их там же в магазине многодетным семьям“, – добавила Шапель.
Школьные принадлежности можно пожертвовать с 11 по 14 августа в магазинах Maxima в Смуули и Хааберсти в промежуток с 13:00 до 19:00 и с 18 по 19 августа в магазине Maxima тартуского Sõbra Keskus с 16:00 до 19:00. „Самые дешевые школьные принадлежности, такие как тетради, стоят у нас меньше одного евро, цветную бумагу, ручки и пеналы можно приобрести за 2-3 евро. Это достаточно небольшая сумма, поэтому мы очень надеемся, что наши покупатели все-таки смогут подарить один-два товара из категории школьных принадлежностей какой-нибудь из многодетных семей“, – выразила надежду Шапель.
Собственная школьная кампания Maxima, в рамках которой приобрести школьные принадлежности для школьников разного возраста по хорошей цене можно во всех 83 магазинах торговой сети, стартовала 4 августа и продлится до 7 сентября. „У нас можно приобрести все необходимое для школы в одном месте. Будь то письменные принадлежности, принадлежности для ручной работы, рюкзаки, пеналы, тетради или школьная одежда“, – подчеркнула Шапель. Кроме того, все, кто купил школьные принадлежности в Maxima, могут принять участие в розыгрыше, в котором можно выиграть семейное путешествие на сумму 3000 евро или возврат стоимости корзины покупок.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день 83 магазина Maxima обслуживают в среднем 140 000 жителей Эстонии. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.