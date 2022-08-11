Женщину, которая нанесла ножевые ранения детям, приговорили к 10 годам тюрьмы

Это случилось вечером в понедельник, 1 марта. Райли Сепп ударила ножом 8-летнего и 10-летнего мальчиков. По словам мужчины, который первым подоспел на место событий и оказал пострадавшим детям первую помощь, у одного из мальчиков была глубокая рана на щеке. „Рана была до кости!“ - сказал мужчина на следующий после случившегося день корреспонденту Delfi, добавив, что у второго мальчика ножевые ранения были в области колена. По словам мужчины, один из мальчиков уже терял сознание, но, к счастью, скорая помощь быстро приехала, и мальчиков увезли в больницу.