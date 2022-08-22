ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как делится наследство в случае брака с иностранцем?

Читатель газеты Maaleht интересуется: как к вопросу раздела имущества подходят эстонский и бельгийский законы? Его дочь замужем за иностранцем, с которым у нее договор о совместном имуществе. Дочь уже несколько лет живет в Бельги, у нее эстонское гражданство, у мужа — бельгийское. Когда умерла свекровь, то по бельгийскому закону имущество было разделено между мужем и женой. Читатель не хочет, чтобы половина его имущества отошла зятю-бельгийцу. Имущество будет распределяться по эстонскому или по бельгийскому закону?