В Нарва-Йыэсуу невнимательный купальщик был оштрафован на 100 евро

Во вторник, 9 августа, дозорные Нарва-Йыэсуу обнаружили человека, который заплыл слишком далеко от берега, и решили проверить ситуацию.

С мужчиной была проведена разъяснительная работа: гражданину Эстонии объяснили действующие на пограничном водоеме правила. За их нарушение мужчина был оштрафован на сумму 100 евро.

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