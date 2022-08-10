Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии. В МИД был вызван посол РФ

По данным эстонских военных, нарушитель находился в воздушном пространстве ЭР почти одну минуту.

Вертолет не представил лётного плана, транспондеры у него были отключены. У вертолета также отсутствовала радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.

МИД Эстонии вызвал сегодня посла РФ в Эстонии и вручил ему ноту протеста. По мнению эстонской стороны речь идет об очень серьезном и заслуживающим сожаления случае.

Во время встречи МИД вновь выразил осуждение продолжающейся агрессии России в Украине. Было подчеркнуто, что Россия должна уважать принципы суверенитета и территориальной целостности государств. А также нормы международного права.

Это был уже третий в этом году случай нарушения эстонского воздушного пространства российским воздушным судном.

В прошлом году летательные аппараты России пять раз нарушали воздушное пространство ЭР.