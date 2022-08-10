Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии. В МИД был вызван посол РФ(22)
Вечером 9 августа в Юго-Восточной Эстонии в районе Койдула в воздушное пространство Эстонии без соответствующего разрешения вошел вертолет Российской Федерации Ми-8, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.
По данным эстонских военных, нарушитель находился в воздушном пространстве ЭР почти одну минуту.
Вертолет не представил лётного плана, транспондеры у него были отключены. У вертолета также отсутствовала радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.
МИД Эстонии вызвал сегодня посла РФ в Эстонии и вручил ему ноту протеста. По мнению эстонской стороны речь идет об очень серьезном и заслуживающим сожаления случае.
Во время встречи МИД вновь выразил осуждение продолжающейся агрессии России в Украине. Было подчеркнуто, что Россия должна уважать принципы суверенитета и территориальной целостности государств. А также нормы международного права.
Это был уже третий в этом году случай нарушения эстонского воздушного пространства российским воздушным судном.
В прошлом году летательные аппараты России пять раз нарушали воздушное пространство ЭР.