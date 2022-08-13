Из-за чиновников пожилая женщина не может получить пособие для одиноких пенсионеров
В редакцию „МК-Эстония“ обратилась пенсионерка, которая купила участок с постройкой и живет там. Однако чиновники волости, где она живет, отказываются ее регистрировать по реальному месту жительства, поскольку считают эту постройку нежилой. И зарегистрировали ее просто в волости Тарту. Из-за этого женщина уже несколько лет не получает пособие для одиноких пенсионеров, хотя всем остальным критериям соответствует. „МК-Эстония“ с помощью Департамента социального страхования смогла найти для нее выход из этой ситуации.
Государство платит одиноким пенсионерам пособие c 2017 года. Раньше оно составляло 115 евро, но с этого года будет уже 200.
Критерии для его получения просты: человек достиг пенсионного возраста, в период с 1 апреля по 30 сентября был зарегистрирован на конкретной жилплощади один, и его пенсия – меньше 669 евро в месяц.
Юлия Архиповна Чумакова, которая обратилась в редакцию, заверяет: она всем этим критериям соответствует.
„Но чиновники прописали меня в Дневном центре, – говорит она. – Хотя у меня свой участок, и живу я на своей земле. Абсолютно одна – тут есть только кошка и собака. Пенсия моя – меньше 400 евро в месяц. И вот из-за ошибки чиновников, которые меня прописали не туда, я это пособие не получаю. Они считают, что эта постройка – нежилая, но так в законе нигде и не сказано, что постройка должна быть жилой. Там сказано, что человек должен жить один“.
А в волости Тарту, понятно, живет не она одна. И поэтому она, с точки зрения закона, не соответствует критериям для получения пособия.
Непростая судьба
Юлия Архиповна рассказывает, что к этой конкретной ситуации, когда ей приходится жить буквально в сарае, ее привел ряд обстоятельств, и жизнь ее была полна сложностей и лишений.
„У нас с мужем была 4-комнатная квартира, – говорит она, – потом у нас ее забрали, а мне дали социальное жилье в Калласте. Но жить там было невозможно. Дом был в аварийном состоянии, все текло и разваливалось. Рядом подселили какого-то цыгана. И однажды, когда я поехала к родственникам в Россию, надо было их навестить, этот сосед-цыган устроил пожар, и все мои вещи сгорели. Ему выплатили компенсацию, а мне нет. Когда я вернулась и увидела, что все сгорело, пошла к чиновникам. А мне в управе сказали: „Вы на тот момент там не жили, ничего вам не положено“. Делать мне было нечего: нашла сожителя и перебралась к нему“.
Однако через какое-то время сожитель выгнал Юлию Архиповну, и ей пришлось снова искать себе крышу над головой.
„Ему 93 года, – говорит пенсионерка, – мне 67. У него раньше были коровы, а потом он от них избавился, вот и меня выгнал, за ненадобностью. Так-то я у него работала за еду, смотрела за животными. Я тогда пошла в волость Тарту, стала просить, чтобы дали хоть какой-то угол. Они сказали, что пока ничего нет. Тогда я помыкалась-помыкалась и нашла участочек, 8 соток. Тут есть скотник. Вот здесь я и живу“.
У Юлии Архиповны есть дети и был когда-то муж. Но с ними она особо уже не общается: „Муж объелся груш. А дети… Мы жили в ужасных условиях, я говорила уже, что ни ремонта, ничего, вода постоянно капала, тяжело было очень, и директор школы предложил отдать их в интернат. Мол, там хоть еда у них будет постоянно. Что делать, пришлось согласиться. И пока они жили в интернате, отвыкли от меня. Теперь у них своя жизнь. Заедут иногда на пять минут, и все“.
Она мечтает вернуть свою квартиру в Калласте и жить там. Но пока что живет в бывшем скотнике в ужасных условиях. Ни холодильника, ни микроволновки, ни плиты, ни стиралки, ни чайника, ни туалета, ни отопления, ни возможности помыться у нее нет.
„Электричества нет, – отвечает на расспросы пенсионерка. – Еду я покупаю готовую. Как моюсь? Хожу в Дневной центр при волости Тарту, на нулевой этаж помыться. За 1 евро можно попасть в баню“.
Воду Юлия Архиповна берет у соседей: „Очень хорошие люди! Хозяин даже хотел мне печку построить – но приходили из Спасательного департамента и сказали, что лучше все же не надо, а то может все загореться. А я уже две зимы тут перезимовала…“
„Мы не можем“
Секретарь управы Тартуской волости Эве Каллас комментирует ситуацию так: „Место жительства Юлии внесено в регистр с точностью до волости. Никакой Дневной центр в качестве места жительства Юлии не указан“.
На вопрос, можно ли привести данные в регистре в соответствии с действительными, чтобы женщина получила-таки пособие, Каллас отвечает: „Конечно, можно данные о месте жительства изменить, и в законе даже сказано, что человек должен сам позаботиться о том, чтобы его данные там были верны. Но в случае Юлии самая большая проблема – в том, что она купила себе недвижимость, на которой находится здание, не предназначенное для проживания. И чтобы его превратить в пригодное для проживания, нужна очень объемная перестройка. Поэтому мы предлагали Юлии социальное жилье, но она от него отказалась. Волость также построила на ее участке туалет, но Юлия отказывается его использовать“.
Чиновница объясняет: сухой туалет был построен потому, что соседка жаловалась, что Юлия справляет свои потребности на участке где придется.
Что же касается прописки, то Каллас уверяет: „Нет, мы не хотим разводить бюрократию. Но мы просто не можем зарегистрировать ее в нежилом помещении. Поэтому пришлось зарегистрировать ее просто в волости. Наша задача – равное обращение со всеми, и если кто-то еще подаст заявление о регистрации в нежилом помещении, то мы должны будем отказать. Мы не можем сделать для Юлии исключение. Мы ей неоднократно предлагали возможности и услуги, но она от них отказывалась. Мы ей неоднократно разъясняли, что ее место жительства – непригодно для постоянного проживания, и это не ОК, что она там живет. Если бы мы не хотели ей помогать, мы бы не построили на ее участке сухой туалет и не предложили бы ей социальное жилье. Но Юлия отказывается и от туалета, и от жилья, и это никак нельзя считать нормальной ситуацией“.
На вопрос, предлагали ли ей социальное жилье, Юлия Архиповна отвечает: „Они там что-то бормотали, „собака, кошка“, но никаких официальных предложений в письменном виде не было. Как я поняла, даже если бы и было социальное жилье, с собакой и кошкой они бы меня туда не пустили. А что касается этого туалета, то я их об этом не просила, они сами приехали и здесь его установили. Мне он не нужен. Они привязались к тому, что это – нежилое помещение, и не хотят меня здесь прописывать. Но я знаю людей, которые живут даже в морских контейнерах – и это пособие получают. А почему мне не дают?“.
Мы договорились с пенсионеркой, что на следующий день она снова сходит в управу волости Тарту и спросит насчет социального жилья.
Когда мы на следующий день созвонились, Юлия Архиповна рапортовала: „Я сходила. Мне сказали, что сейчас социальных квартир нет, раньше были, а теперь нет. Все раздали украинцам“.
Но после уговоров она пообещала, что сходит в управу еще раз и напишет заявление, чтобы ее поставили в очередь на получение социального жилья, если оно вдруг освободится.
В порядке исключения
Пособие одиноким пенсионерам выплачивает Департамент социального страхования. На вопрос, можно ли как-то решить проблему, чтобы Юлия Архиповна все же получила полагающееся ей пособие, ведущий специалист отдела пособий Департамента социального страхования Эха Аудова отвечает так: „Если адрес человека указан с точностью до волости, то мы не можем выплачивать ему пособие для одинокого пенсионера. Человек должен проживать один по своему домашнему адресу, а адрес с точностью до волости не является домашним. Но, вероятно, в данном случае речь может пойти об исключении. Если волость даст нам подтверждение (после октябрьских выплат), что человек проживает один, по такому-то адресу, и что по независящим от человека причинам прописать его по нему невозможно, тогда этот случай будут рассматривать как исключение, и решение по нему будут принимать в исключительном порядке“.
Мы передали эту информацию секретарю управы Тартуской волости и спросили: дадут ли они такое подтверждение?
На что получили ответ: „С выдачей такого заверения у нас точно не будет никаких проблем, и мы это сделаем“.
Так что теперь есть надежда, что пенсионерка все же получит полагающееся ей пособие для одиноких пенсионеров.
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