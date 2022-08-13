Из-за чиновников пожилая женщина не может получить пособие для одиноких пенсионеров

Государство платит одиноким пенсионерам пособие c 2017 года. Раньше оно составляло 115 евро, но с этого года будет уже 200.

Критерии для его получения просты: человек достиг пенсионного возраста, в период с 1 апреля по 30 сентября был зарегистрирован на конкретной жилплощади один, и его пенсия – меньше 669 евро в месяц.

Юлия Архиповна Чумакова, которая обратилась в редакцию, заверяет: она всем этим критериям соответствует.

„Но чиновники прописали меня в Дневном центре, – говорит она. – Хотя у меня свой участок, и живу я на своей земле. Абсолютно одна – тут есть только кошка и собака. Пенсия моя – меньше 400 евро в месяц. И вот из-за ошибки чиновников, которые меня прописали не туда, я это пособие не получаю. Они считают, что эта постройка – нежилая, но так в законе нигде и не сказано, что постройка должна быть жилой. Там сказано, что человек должен жить один“.

А в волости Тарту, понятно, живет не она одна. И поэтому она, с точки зрения закона, не соответствует критериям для получения пособия.

Непростая судьба

Юлия Архиповна рассказывает, что к этой конкретной ситуации, когда ей приходится жить буквально в сарае, ее привел ряд обстоятельств, и жизнь ее была полна сложностей и лишений.

„У нас с мужем была 4-комнатная квартира, – говорит она, – потом у нас ее забрали, а мне дали социальное жилье в Калласте. Но жить там было невозможно. Дом был в аварийном состоянии, все текло и разваливалось. Рядом подселили какого-то цыгана. И однажды, когда я поехала к родственникам в Россию, надо было их навестить, этот сосед-цыган устроил пожар, и все мои вещи сгорели. Ему выплатили компенсацию, а мне нет. Когда я вернулась и увидела, что все сгорело, пошла к чиновникам. А мне в управе сказали: „Вы на тот момент там не жили, ничего вам не положено“. Делать мне было нечего: нашла сожителя и перебралась к нему“.

Однако через какое-то время сожитель выгнал Юлию Архиповну, и ей пришлось снова искать себе крышу над головой.