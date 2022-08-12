Волонтеры бьют тревогу: в Кивиыли продолжается жестокое обращение с животными!(6)
В конце июня стало известно, что в подвале одного из домов Кивиыли были найдены забитые до смерти коты, кошки и котята. Некоторых удалось спасти, однако многие погибли. Злоумышленник орудовал предположительно кирпичом, который был брошен рядом. „МК-Эстония“ год назад уже писала о плачевной ситуации с бездомными животными в Кивиыли. Чиновники тогда обещали принять меры. Однако волонтеры отмечают, что за это время ситуация с котами и кошками в Кивиыли стала только хуже.
Кирпичом по голове. Именно так решил расправиться с бедными животными, среди которых были и крошечные котята, кто-то из жителей дома по улице Соо.
„Так как доступ в подвал далеко не у всех, то понятно, что это кто-то из своих“, – говорят жители города.
Кадры из подвала шокируют. Коты и кошки были убиты с особой жестокостью, многим котятам была всего неделя от роду.
Обнаружили это не сразу. Услышав из подвала жалобный писк, местные жители сообщили зоозащитникам, и прибывший на место волонтер был шокирован увиденным: в подвале повсюду валялись множество трупов животных – как новорожденных, так и взрослых. Но некоторые котята в этом кошмаре выжили, хотя и сильно пострадали.
„Было ясно, что котов уничтожали системно и с особой жестокостью. Тут же лежал окровавленный кирпич, при помощи которого, скорее всего, и убивали животных. Кошка с котятами жестоко убита… маленькие безжизненные тела лежали повсюду. Картина была настолько ужасной, что поразила даже опытного и видавшего виды добровольца“, – сообщает организация в MTÜ Cats Help в социальных сетях.
К счастью, для спасенных котят удалось найти кошку, которая сейчас их кормит. Несколько котят постарше также удалось спасти.
Не единичный случай
Год назад в нашу газету обратилась взволнованная жительница Таллинна, которая периодически ездит в Кивиыли. Ее возмутило, что на улицах очень много бродячих животных.
„Коты, кошки, котята – их в Кивиыли очень много, – поделилась она. – Люди их подкармливают, они еще больше размножаются, а власти при этом ничего не предпринимают. Животные находятся в ужасных условиях, худые, больные… Почему никто ничего с этим не делает?“
Опрошенные тогда специалисты сказали, что проблема в том, что люди заводят себе питомца, но не стерилизуют его. И при этом свободно выпускают гулять. Когда появляются котята, им в лучшем случае дают немного подрасти и выставляют в коробке на улицу. В худшем, топят или забивают камнями. Или же ставят на жаре коробку с малышами где-нибудь в частном секторе, где их либо съедают хищники, либо они в мучениях умирают от обезвоживания.
Чиновники волости Люганузе, к которой относится и Кивиыли, тогда признали, что проблема с бездомными животными в волости очень серьезна, их очень много, а чтобы всех отловить, вылечить и стерилизовать, нужно много денег. Денег же не хватает.
Как ответили чиновники, бюджет на отлов животных – порядка 10 000 евро в год. И это не только на город Кивиыли – это на всю волость. На момент разговора примерно половина бюджета была уже потрачена.
У города заключен договор с приютом Grey Dogs. Однако там в разговоре с журналистом сказали, что им не давали указаний заниматься отловом животных.
„Если из волости дадут отмашку, мы приедем и займемся отловом, – сказала тогда руководитель приюта… . – Хоть завтра. Хоть сегодня. Но пока таких указаний не поступало“.
При этом в приюте признались, что диким котам и кошкам там не очень рады: как правило, их никто не хочет брать домой, и в итоге их усыпляют.
„У более-менее домашних животных еще есть шанс, – сказала специалист. – Они подходят к человеку, позволяют себя погладить, человек умиляется и берет животное домой. Дикие же нет. Они, может, и стали бы более ласковыми, если бы человек взял их домой, и чтобы там не было других животных. Но в приюте дикая кошка не одомашнится точно. Итог печален, бесконечно держать мы их не можем“.
Однако чиновница, которой журналист перезвонил сразу же после разговора с руководством приюта, сказала, что она не может так просто дать им указание на отлов котов.
„Я сначала должна сама приехать посмотреть, – сказала она. – Возможно, это будет на следующей неделе“.
Однако у нее внезапно возникли проблемы с нахождением бездомных животных. Все опрошенные жители Кивиыли заверяли, что коты каждый день сидят возле помоек на улицах города, буквально на каждом углу. Однако чиновница, по ее словам, „ездила несколько раз, но никого из них не увидела“.
Умирают в мучениях
Прошел год. Та чиновница больше должность специалиста по окружающей среде волости Люганузе не занимает. Но бездомные животные из Кивиыли никуда не делись – по словам жителей города, их стало только больше, и проблема еще сильнее усугубилась.
Волонтер по имени Анна говорит, что она регулярно ездит в Кивиыли и отлавливает там животных.
„Потом я везу их в Таллинн, где их лечат, стерилизуют и раздают любящим хозяевам, – говорит она. – Ситуация с котами и кошками в Кивиыли за последний год не изменилась, наоборот, все стало только хуже. Они бесконтрольно размножаются, и многих это раздражает. В итоге алкоголики на улицах забивают животных до смерти камнями. Во многих подъездах под лестницами можно найти трупики животных. Многие коты и кошки с котятами попадают под машины, но их в итоге никто не убирает, и их трупы неделями гниют на обочинах“.
Анна рассказывает, что председатели многих КТ в Кивиыли уже устали от бездомных животных, которые находят себе убежище в подвалах многоквартирных домов.
„Был случай, когда председатель вызвала фирму, и та замуровала все лазейки из подвала, – говорит волонтер. – Дверь при этом оставили закрытой. Бедные животные так и умерли в том подвале от голода и обезвоживания, потому что им оттуда было никак не выбраться“.
Анна видит решение проблемы в том, чтобы город оплатил стерилизацию и кастрацию бездомных животных.
„Люди в Кивиыли живут преимущественно небогатые, – отмечает она. – И это могло бы быть выходом. Но есть также и те, кто не хочет стерилизовать свою кошечку, даже за бесплатно. И когда им это предлагаешь, тебя посылают куда подальше…“
В итоге, отмечает она, животные бесконтрольно размножаются, их становится все больше и больше, и конца-края у проблемы нет.
На вопрос, кто должен этим всем заниматься, она отвечает сразу: „Чиновники. Власти волости. У них есть все для этого, но почему-то проблема не решается. Это же ужасно, как с животными здесь обращаются!“
Анна добавляет, что они говорили с властями о том, чтобы открыть в Кивиыли комнату кошек, что тоже решило бы проблему, но власти отказались финансово поддерживать эту идею.
Каменное сердце
Опрошенные председатели в один голос заявляют: они уже устали от всех этих бездомных животных! И глаза бы их не видели.
„Весь подвал обоссан, – делятся они. – Они разодрали нам изоляцию на трубах. Это ужасно!“
Опрошенные волонтеры говорят, что лишь единичных бездомных животных отлавливают и отправляют в приют, но там они живут недолго – их быстро усыпляют, поскольку приют переполнен.
„Но власти не открывают новый приют, власти просто смотрят на то, как бездомные животные мучаются и умирают на улицах“, – возмущаются защитники животных.
„Та же самая история происходит и в подвале дома на Кескпуйестеэ, – делятся горожане. – Никому до этого дела нет“.
„Котов в Кивиыли очень много, – признает девушка, которая периодически туда приезжает к родителям. – Они плодятся, бегают везде. Там очень много неухоженных домов, в подвалах которых живут бездомные коты и кошки. У меня есть знакомая, которая всех котиков кормит, отогревает и спасает. Но в основном люди там к ним относятся плохо, и забивают их кирпичами даже не алкаши, а просто какие-то садисты-любители. Это ужасно!“
Однако власти волости Люганузе уверяют, что они делают многое для того, чтобы решить проблему с бездомными котами, кошками и котятами в Кивиыли.
Помощник волостного старейшины Люганузе Хельве Петтай говорит: „Мы никак не можем согласиться со всеми этими утверждениями. В ноябре 2021 года новое правление волости Люганузе приступило к работе, и действительно проблема с бездомными котами и собаками была очень острой. Но этой проблемой нынешний состав управы действительно серьезно занимается, и она постоянно находится на повестке дня“.
Чиновник приводит цифры: в ноябре 2021 года управа волости Люганузе оплатила приюту расходы на отлов и уход за 17 котами и кошками, а в декабре – за 20 котами и кошками. Таким образом, по словам помощника волостного старейшины, было потрачено более 4800 евро.
„Почему до этого отказались поддерживать финансово создание комнаты кошек, мы, к сожалению, не можем прокомментировать“, – добавляет Петтай.
Он подчеркивает, что никак нельзя согласиться с утверждением, что ничего за год в лучшую сторону в проблеме с бездомными животными не изменилось.
„Сразу в январе 2022 года мы заключили новый договор о сотрудничестве с приютом для животных в Кохтла-Ярве Grey Dogs, – говорит чиновник. – Мы также активно общаемся с местными волонтерами, которые хотят создать в Кивиыли так называемый временный приют для котов и кошек. Со стороны волонтеров в феврале было создано MTÜ Kiisutuba и был предоставлен животным временный дом в помещениях, принадлежащих волости. Ни одно обращение по поводу бездомных или бродячих кошек не было оставлено без внимания. Чиновники приходили спасать рожающую кошку от бакланов, искали животным крышу над головой, помогали найти временную кормящую маму для маленьких котят. Проблем действительно много, и для всех из них управа волости искала решение“.
Он добавляет, что если человек решает отловить котят и отвезти их в Таллинн, то они ничего против этого не имеют и запрещать не станут.
Но на вопросы, какие есть выходы из данной ситуации и возможно ли оплатить стерилизацию животных в Кивиыли, чиновник не ответил.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.