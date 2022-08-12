Волонтеры бьют тревогу: в Кивиыли продолжается жестокое обращение с животными!

Опрошенные тогда специалисты сказали, что проблема в том, что люди заводят себе питомца, но не стерилизуют его. И при этом свободно выпускают гулять. Когда появляются котята, им в лучшем случае дают немного подрасти и выставляют в коробке на улицу. В худшем, топят или забивают камнями. Или же ставят на жаре коробку с малышами где-нибудь в частном секторе, где их либо съедают хищники, либо они в мучениях умирают от обезвоживания.

„Коты, кошки, котята – их в Кивиыли очень много, – поделилась она. – Люди их подкармливают, они еще больше размножаются, а власти при этом ничего не предпринимают. Животные находятся в ужасных условиях, худые, больные… Почему никто ничего с этим не делает?“

Год назад в нашу газету обратилась взволнованная жительница Таллинна, которая периодически ездит в Кивиыли. Ее возмутило, что на улицах очень много бродячих животных.

К счастью, для спасенных котят удалось найти кошку, которая сейчас их кормит. Несколько котят постарше также удалось спасти.

„Было ясно, что котов уничтожали системно и с особой жестокостью. Тут же лежал окровавленный кирпич, при помощи которого, скорее всего, и убивали животных. Кошка с котятами жестоко убита… маленькие безжизненные тела лежали повсюду. Картина была настолько ужасной, что поразила даже опытного и видавшего виды добровольца“, – сообщает организация в MTÜ Cats Help в социальных сетях.

Обнаружили это не сразу. Услышав из подвала жалобный писк, местные жители сообщили зоозащитникам, и прибывший на место волонтер был шокирован увиденным: в подвале повсюду валялись множество трупов животных – как новорожденных, так и взрослых. Но некоторые котята в этом кошмаре выжили, хотя и сильно пострадали.

Кадры из подвала шокируют. Коты и кошки были убиты с особой жестокостью, многим котятам была всего неделя от роду.

„Так как доступ в подвал далеко не у всех, то понятно, что это кто-то из своих“, – говорят жители города.

Кирпичом по голове. Именно так решил расправиться с бедными животными, среди которых были и крошечные котята, кто-то из жителей дома по улице Соо.

Чиновники волости Люганузе, к которой относится и Кивиыли, тогда признали, что проблема с бездомными животными в волости очень серьезна, их очень много, а чтобы всех отловить, вылечить и стерилизовать, нужно много денег. Денег же не хватает.

Как ответили чиновники, бюджет на отлов животных – порядка 10 000 евро в год. И это не только на город Кивиыли – это на всю волость. На момент разговора примерно половина бюджета была уже потрачена.

У города заключен договор с приютом Grey Dogs. Однако там в разговоре с журналистом сказали, что им не давали указаний заниматься отловом животных.

„Если из волости дадут отмашку, мы приедем и займемся отловом, – сказала тогда руководитель приюта… . – Хоть завтра. Хоть сегодня. Но пока таких указаний не поступало“.

При этом в приюте признались, что диким котам и кошкам там не очень рады: как правило, их никто не хочет брать домой, и в итоге их усыпляют.

„У более-менее домашних животных еще есть шанс, – сказала специалист. – Они подходят к человеку, позволяют себя погладить, человек умиляется и берет животное домой. Дикие же нет. Они, может, и стали бы более ласковыми, если бы человек взял их домой, и чтобы там не было других животных. Но в приюте дикая кошка не одомашнится точно. Итог печален, бесконечно держать мы их не можем“.

Однако чиновница, которой журналист перезвонил сразу же после разговора с руководством приюта, сказала, что она не может так просто дать им указание на отлов котов.

„Я сначала должна сама приехать посмотреть, – сказала она. – Возможно, это будет на следующей неделе“.

Однако у нее внезапно возникли проблемы с нахождением бездомных животных. Все опрошенные жители Кивиыли заверяли, что коты каждый день сидят возле помоек на улицах города, буквально на каждом углу. Однако чиновница, по ее словам, „ездила несколько раз, но никого из них не увидела“.

Умирают в мучениях