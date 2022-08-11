Коронавирус возвращается. Топ вопросов про четвертую дозу: когда, кому, и работают ли старые вакцины против новых штаммов?(33)
Все желающие уже могут получить через диги-регистратуру вторую бустерную дозу. В первую очередь, прививаться призывают людей старше 60 лет, но вакцинируют всех желающих. Что грозит нам в ближайшее время и когда нужно делать четвертую дозу, читателям „МК-Эстонии“ рассказала семейный врач Алина Тереп.
По словам члена Научного Совета Тойво Майметса, более новые штаммы вируса, особенно Omikron BA.5 (который сейчас в основном и распространяется), обладают очень высокой заразностью.
„Если заразившийся человек был вакцинирован, это поможет ему справиться с болезнью намного легче. Данные наших исследователей показывают, что только в этом году вакцины против коронавируса предотвратили сотни смертей в Эстонии“, – сказал он.
„МК-Эстония“ побеседовала с семейным врачом Алиной Тереп, которая ответила на многие волнующие наших читателей вопросы.
Когда, кому и надо ли?
– Кому и когда нужно будет в ближайшее время делать четвертую дозу?
– Экспертная комиссия рекомендует вторую бустерную дозу пациентам старше 60 лет, а также пациентам от 12 лет с факторами риска тяжёлого течения КОВИД-19 (лица после пересадки органов, на активном онкологическом лечении, деменция, болезнь Паркинсона, ожирение, сахарная болезнь в анамнезе и т. д.).
Бустерная доза рекомендуется всем постояльцам и работникам домов попечения. Для повторной ревакцинации применяются прежде всего моновалентные мРНК-вакцины (Comirnaty или Spikevax). Ревакцинация проводится через шесть месяцев после введения последней дозы или перенесенного заболевания COVID-19.
Больший упор на вакцинацию будем делать ориентировочно во второй половине августа. Дело в том, что обычно заболеваемость растет в осенние месяцы, хотелось бы, чтобы максимальное действие вакцины приходилось на серьёзный подъем заболеваемости. К сожалению, уже сейчас мы видим, что заболеваемость растет. Поэтому я не стала бы откладывать вакцинацию на позднюю осень.
– Если человек получил уже три дозы вакцины, а потом переболел, надо ли ему делать четвертую дозу?
– Да, нужно через шесть месяцев после заболевания.
– Если человек с тремя дозами переболел в марте-апреле, действуют ли еще защита и антитела?
– Скорее всего, действуют.
– Сейчас говорят о четвертой дозе, но есть и те, кто еще не сделал ни одной. Что вы могли бы сказать всем тем, кто еще не вакцинировался, чтобы мотивировать их защищаться от коронавируса?
– Вирус постоянно рядом. Риск заболеть есть у всех. Болезнь может протекать тяжело и у прежде абсолютно здоровых людей.
Что нас всех ждет?
– Сколько должно быть вакцинированных, чтобы невакцинированные были бы под их „зонтиком“? Например, в случае детских болезней говорят, что 90% детей должны быть привиты, и тогда непривитые не заболеют. А как с коронавирусом?
– К сожалению, за пару лет коронавирус уже несколько раз видоизменился. На некоторые штаммы вакцины действуют более эффективно, на некоторые – намного более скромно.
Очевидно, что вирус продолжит подобное поведение. Поэтому нельзя говорить о каких-то конкретных цифрах. Если мы говорим о каких-то целях, которые мы хотим достичь вакцинацией, то прежде всего я делала бы упор на легкое течение болезни. В таком контексте важно вакцинировать как можно больше людей, особенно из групп риска.
– Ученый совет делал прогнозы на будущее и дал три сценария – от самого легкого до самого тяжелого. Конечно, в худшем случае и крайних мер будет не избежать. Готовым нужно быть ко всякому, но будем надеяться на благоприятный исход и нормальное функционирование общества.
– Нужно ли людям уже сейчас доставать снова маски и дезинфекторы?
– Чистые руки спасают не только от коронавируса. Не вижу смысла забывать о гигиене. Ношение маски на данный момент добровольное. Но обращаю внимание читателей, что если то или иное учреждение просить носить маски, то, пожалуйста, следуйте рекомендациям.
Например, у себя в центре семейной медицины я прошу носить маски после обеда, когда производится прием потенциально инфицированных пациентов. Печально, что по-прежнему приходится делать пациентам замечания.
– Как вы относитесь к тестам на коронавирус в школах? Помогают ли они сдержать распространение болезни?
– Я не вижу в тестах ничего плохого. Во многих школах разрешают делать тесты дома. Лучше отправить на удаленку один класс, чем всю школу.
– Говорят, что срок годности дезинфекторов быстро заканчивается, и их нельзя больше использовать. Что бы вы сказали людям, которые смотрят сейчас на купленные большие бутыли дезинфекторов, и им жаль их выбрасывать?
– В таких вопросах разумно следовать рекомендациям производителя. На упаковке указан срок годности. Если производитель не ручается за эффективность средства после истечения срока годности, то я не могу рекомендовать его использование.
Старые и новые вакцины
– Мы прививаемся от варианта коронавируса, которым не болеем уже больше двух лет. И сейчас ученые в США занимаются разработкой обновленных противоковидных вакцин, которые предположительно появятся уже осенью. Может быть, если человек уже сделал одну бустерную дозу, ему имеет смысл подождать до осени, когда появится новая вакцина?
– Создать новую вакцину уже по имеющейся технологии не так сложно, вопрос только в том, настолько ли она будет эффективнее, и сколько раз коронавирус успеет мутировать до введения вакцины в оборот. Да и если имеющиеся вакцины по-прежнему снижают смертность, нельзя сказать, что они неэффективны.
– Были ли исследования, действительно ли т. н.“старые“ вакцины не столь эффективны против новых штаммов коронавируса? Или они все же спасают жизни?
– То, насколько эффективно работают имеющиеся вакцины, оценивается при помощи статистики. Регулярно мониторится заболеваемость, госпитализация и смертность среди вакцинированных, невакцинированных, переболевших (повторное заражение). Если раньше разница между заболеваемостью вакцинированных и невакцинированных, особенно в группе риска, была значительной, то сейчас отрыв небольшой. Не будем забывать, что у тех пациентов из группы риска, кто вакцинировался в свое время при первой возможности, с момента ревакцинации прошло больше полугода. Это тоже, несомненно, снижает эффективность вакцины.
– Ученые советуют: выходом могут быть локальные назальные спреи. Может быть, нужно дважды-трижды-или вообще не привитым просто купить назальные спреи типа BioBlock и это будет лучше, чем „устаревшие вакцины“?
– BioBlock показывал свою эффективность в лабораторных условиях. Но его эффективность в клинических испытаниях не была доказана.
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