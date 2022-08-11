Коронавирус возвращается. Топ вопросов про четвертую дозу: когда, кому, и работают ли старые вакцины против новых штаммов?

– Сейчас говорят о четвертой дозе, но есть и те, кто еще не сделал ни одной. Что вы могли бы сказать всем тем, кто еще не вакцинировался, чтобы мотивировать их защищаться от коронавируса?

– Если человек с тремя дозами переболел в марте-апреле, действуют ли еще защита и антитела ?

– Да, нужно через шесть месяцев после заболевания.

– Если человек получил уже три дозы вакцины, а потом переболел, надо ли ему делать четвертую дозу?

Больший упор на вакцинацию будем делать ориентировочно во второй половине августа. Дело в том, что обычно заболеваемость растет в осенние месяцы, хотелось бы, чтобы максимальное действие вакцины приходилось на серьёзный подъем заболеваемости. К сожалению, уже сейчас мы видим, что заболеваемость растет. Поэтому я не стала бы откладывать вакцинацию на позднюю осень.

Бустерная доза рекомендуется всем постояльцам и работникам домов попечения. Для повторной ре вакцина ции применяются прежде всего моновалентные мРНК-вакцины (Comirnaty или Spikevax). Ре вакцинация проводится через шесть месяцев после введения последней дозы или перенесенного заболевания COVID-19.

– Экспертная комиссия рекомендует вторую бустерную дозу пациентам старше 60 лет, а также пациентам от 12 лет с факторами риска тяжёлого течения КОВИД-19 (лица после пересадки органов, на активном онкологическом лечении, деменция , болезнь Паркинсона, ожирение, сахарная болезнь в анамнезе и т. д.).

– Кому и когда нужно будет в ближайшее время делать четвертую дозу?

Когда, кому и надо ли?

„Если заразившийся человек был вакцинирован, это поможет ему справиться с болезнью намного легче. Данные наших исследователей показывают, что только в этом году вакцины против коронавирус а предотвратили сотни смертей в Эстонии“, – сказал он.

По словам члена Научного Совета Тойво Майметса, более новые штаммы вируса, особенно Omikron BA.5 (который сейчас в основном и распространяется), обладают очень высокой заразностью.

– Вирус постоянно рядом. Риск заболеть есть у всех. Болезнь может протекать тяжело и у прежде абсолютно здоровых людей.

Что нас всех ждет?

– Сколько должно быть вакцинированных, чтобы невакцинированные были бы под их „зонтиком“? Например, в случае детских болезней говорят, что 90% детей должны быть привиты, и тогда непривитые не заболеют. А как с коронавирусом?

– К сожалению, за пару лет коронавирус уже несколько раз видоизменился. На некоторые штаммы вакцины действуют более эффективно, на некоторые – намного более скромно.

Очевидно, что вирус продолжит подобное поведение. Поэтому нельзя говорить о каких-то конкретных цифрах. Если мы говорим о каких-то целях, которые мы хотим достичь вакцинацией, то прежде всего я делала бы упор на легкое течение болезни. В таком контексте важно вакцинировать как можно больше людей, особенно из групп риска.

– Как вы думаете, ждут ли нас очередной локдаун и удаленка?

– Ученый совет делал прогнозы на будущее и дал три сценария – от самого легкого до самого тяжелого. Конечно, в худшем случае и крайних мер будет не избежать. Готовым нужно быть ко всякому, но будем надеяться на благоприятный исход и нормальное функционирование общества.

– Нужно ли людям уже сейчас доставать снова маски и дезинфекторы?

– Чистые руки спасают не только от коронавируса. Не вижу смысла забывать о гигиене. Ношение маски на данный момент добровольное. Но обращаю внимание читателей, что если то или иное учреждение просить носить маски, то, пожалуйста, следуйте рекомендациям.

Например, у себя в центре семейной медицины я прошу носить маски после обеда, когда производится прием потенциально инфицированных пациентов. Печально, что по-прежнему приходится делать пациентам замечания.

– Как вы относитесь к тестам на коронавирус в школах? Помогают ли они сдержать распространение болезни?

– Я не вижу в тестах ничего плохого. Во многих школах разрешают делать тесты дома. Лучше отправить на удаленку один класс, чем всю школу.