Объявления о работе: работодатели предлагают в среднем 1316–1775 евро в месяц

В первом полугодии 2022 года средний диапазон зарплат в предложениях о работе для специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена составлял 1853–2553 евро. Средняя заработная плата, предлагаемая специалистам среднего уровня и офисным работникам, составляла 1540–2232 евро, а квалифицированным рабочим и профессиональным специалистам – 1370–1838 евро. Размер зарплаты, предлагаемой работникам сферы обслуживания и торговли, начинался от 997 евро и достигал 1254 евро.

Рост предлагаемой заработной платы был всесторонним и отразился на всех группах должностей. За последний год предлагаемая зарплата больше всего (на 13%) увеличилась в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных рабочих, специалистов, а также подсобных работников.

Самый высокий уровень предлагаемой заработной платы достигал 10 000 евро

В первой половине текущего года работодатели публиковали на портале поиска работы CVKeskus.ee и такие объявления, в которых предлагаемая заработная плата достигала 10 000 евро.

Высокооплачиваемая работа, плата за которую более чем в два раза превышала жалование члена Рийгикогу, предлагалась специалистам высшего уровня в сферах здравоохранения, торговли, информационных технологий и недвижимости: врачам, менеджерам по продажам, агентам по недвижимости и старшим инженерам.

Кроме того, работникам в секторах общественного питания и строительства предлагались вакансии за границей со значительно более высокой зарплатой.

Предложения о работе с публично указанной заработной платой в среднем привлекают на 63% больше кандидатов.

„Заработная плата по-прежнему является одним из наиболее важных факторов, влияющих на решение потенциальных работников предложить свою кандидатуру на вакансию, и многие соискатели не хотят тратить свое время на предложения о работе без полной информации о зарплате“, – сказал менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. Он добавил, что предложения о работе с публично указанной зарплатой привлекают примерно на 63% больше кандидатов.