Eesti Energia построит гидроаккумулирующую электростанцию, которая поможет обеспечить энергетическую безопасность

„Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости Эстонии за счет собственных активов важнее, чем когда-либо прежде“, – сказал Вальс. „В связи с планируемым не позднее 2026 года подключением к энергосистеме континентальной Европы, чрезвычайно важно, чтобы в странах Балтии были созданы необходимые энергетические рынки и производственные или накапливающие активы, с помощью которых можно обеспечить надежность поставок максимально экологичным и выгодным способом. Наша гидроаккумулирующая электростанция в „Эстонии“ будет готова выйти на рынок в 2025-2026 годах в соответствии с планами синхронизации Elering, когда будут созданы необходимые рынки системных услуг. Гидроаккумулирующая электростанция предлагает решение сразу нескольких задач, потому что, помимо обеспечения надежности поставок, она способствует внедрению возобновляемой энергии, помогает достичь безотходного производства и повторно использует промышленную территорию“.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, гидроаккумулирующая электростанция может предлагать рынкам энергии различные услуги, что делает ее важным активом не только для предприятия, но и для всей страны.

В результате предварительного проектирования будет уточнен размер и окупаемость инвестиции, а в ходе предварительной оценки влияния на окружающую среду станет ясно, какие экологические требования и условия необходимо учитывать при ее строительстве.

Гидроаккумулирующая электростанция, строительство которой запланировано в промышленной зоне шахты „Эстония“ в Ида-Вирумаа, представляет собой масштабный проект экономики замкнутого цикла. При ее строительстве используются образующийся при использовании сланца известняковый щебень и закрытые шахтные туннели. Станция действует как мощный аккумулятор, после запуска она будет помогать обеспечивать энергетическую безопасность и стабильность электросети.

Станция мощностью до 225 МВт будет действовать как гигантский аккумулятор. Ее верхний резервуар будет построен на основании из пустой породы, а в качестве нижнего резервуара будет использоваться закрытая шахта. При недостатке электроэнергии в энергосистеме вода из верхнего резервуара по трубам будет поступать в электротурбину, преобразующую энергию течения в электрическую, далее вода будет попадать в нижний резервуар. Когда электричество будет дешевым, вода будет закачиваться обратно, чтобы при необходимости повторить процесс. Станция начнет работу в 2026 году.

„Производство возобновляемой энергии по своей природе нестабильно, и прогноз производства может сильно отличаться от того, что на самом деле будут вырабатывать ветряные и солнечные электростанции“, – отметил Вальс. „Даже за два часа до момента производства прогноз может существенно отличаться от реального объема. Чтобы справиться с этим, энергосистема должна иметь производственные активы, способные столь же быстро реагировать с целью обеспечения баланса и частоты потребления и производства. Одной из технологий, позволяющих такое быстрое реагирование, является современная гидроаккумулирующая электростанция, способная нагружаться и разгружаться за считанные минуты“.

Проект уникален тем, что, насколько известно Eesti Energia, сланцевые или угольные шахты не использовались в качестве резервуаров для воды для гидроэлектростанций. Кроме того, уникальным является то, что напор гидроаккумулирующей электростанции, то есть высота между верхним и нижним водохранилищами, увеличивается за счет повторного использования пустой породы, возникающей при обогащении сланца шахты „Эстония“.

Концепция планируемой гидроаккумулирующей электростанции может быть экспортирована в другие страны. Целевая группа – страны, рельеф местности которых не подходит для строительства классической гидроаккумулирующей электростанции и где есть закрытые или закрывающиеся шахты.