Norstat: соцдемы обогнали по популярности и Isamaa, и Eesti 200

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия ( EKRE ), рейтинг которой вырос на 0,2% до 19,8%, передает RusERR.

На третьем месте по-прежнему находится Центристская партия с рейтингом 16,3%, популярность которых за неделю снизилась на 0,4%.

На четвертое место за последнюю неделю поднялась Социал-демократическая партия, поддержка которой выросла с 8,6% до 9,3%. Соцдемы опередили как Isamaa, так и внепарламентскую Eesti 200 - обе эти партии сейчас поддерживают по 8,9% респондентов.