10.08.2022, 08:00
Norstat: соцдемы обогнали по популярности и Isamaa, и Eesti 200(1)
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По данным последнего опроса, за неделю популярность возглавляющей правительство Партии реформ увеличилась с 33,7% до 34,4%, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 12 июля по 8 августа.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой вырос на 0,2% до 19,8%, передает RusERR.
На третьем месте по-прежнему находится Центристская партия с рейтингом 16,3%, популярность которых за неделю снизилась на 0,4%.
На четвертое место за последнюю неделю поднялась Социал-демократическая партия, поддержка которой выросла с 8,6% до 9,3%. Соцдемы опередили как Isamaa, так и внепарламентскую Eesti 200 - обе эти партии сейчас поддерживают по 8,9% респондентов.