09.08.2022, 21:36
ВИДЕО | В центре Пярну завершились раскопки у монумента красноармейцам в Старом парке(13)
ФОТО: | ERR
В ходе раскопок, которые начались в понедельник утром и завершились во вторник в 16 часов были обнаружены останки 83 погибших, сообщила пресс-служба Пярнуской горуправы.
Останки временно перенесены в безопасное место, где они будут подготовлены к перезахоронению на кладбище Уулу. Туда же перенесут памятник, передает rus.err.
Монумент „Павшим за свободу трудового народа“ был установлен в Старом парке Пярну в 1958 году. Под памятником находилась братская могила, в которой были перезахоронены люди, погибшие в ходе ряда исторических событий первой половины 20-го века.