ВИДЕО | В центре Пярну завершились раскопки у монумента красноармейцам в Старом парке

Останки временно перенесены в безопасное место, где они будут подготовлены к перезахоронению на кладбище Уулу. Туда же перенесут памятник, передает rus.err .

Монумент „Павшим за свободу трудового народа“ был установлен в Старом парке Пярну в 1958 году. Под памятником находилась братская могила, в которой были перезахоронены люди, погибшие в ходе ряда исторических событий первой половины 20-го века.